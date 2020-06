Superbike-Kalender 2020: Träumerei und die Realität

Im neuen provisorischen Kalender der SBK-WM für die restliche Saison 2020 stellt uns Promoter Dorna elf Events in Aussicht. Wenn es am Ende sieben werden, können wir uns freuen.

Von den ursprünglich 13 Events der Superbike-Weltmeisterschaft 2020 ging der Auftakt in Australien Ende Februar wie geplant vonstatten, wenig später wurde die Welt wegen der Covid-19-Seuche auf den Kopf gestellt.



Die Rennen in Imola und Oschersleben wurden ersatzlos gestrichen. Alle weiteren Austragungsorte finden sich auch im jüngst veröffentlichten neuen Kalender für die restliche Saison und sollen laut Dorna selbst dann stattfinden, wenn die gesetzlichen Bestimmungen keine Zuschauer erlauben.



Donington Park, Assen und Doha sind aufgeführt, allerdings ohne Termin. Und bei Misano in Italien und San Juan in Argentinien ist vermerkt, dass der Event noch bestätigt werden muss.

Nehmen wir diese fünf Events unter die Lupe.



Donington Park, Assen und Misano haben bereits verlauten lassen, dass es dort ohne Zuschauer keinen SBK-Event geben wird, weil die Rennen dann nicht rentabel sind. Die Dorna könnte diese Strecken natürlich auch mieten, schließt dies aber ebenfalls aus. Ergo: Ohne Fans keine Rennen.



Die Promoter in Donington Park und Misano haben sich zuversichtlich geäußert, dass im Spätsommer oder Herbst wieder Rennen mit Zuschauern stattfinden können. Misano ist auf Anfang November terminiert, bis dahin könnte das in Italien tatsächlich möglich sein. Donington Park ist wegen des Wetters in England zeitlich stärker eingeengt, dort müsste spätestens im Oktober gefahren werden.



Orientieren sich die Niederlande an Nachbar Deutschland, werden bis mindestens Ende Oktober keine Großevents erlaubt sein – danach ist es für Rennen auf dem TT Circuit zu kalt.

Aus Argentinien erreichen uns Meldungen, dass die Provinzregierung von San Juan nicht nur die Beibehaltung strengster Kontrollen der Ausgehverbote beschlossen hat, sondern auch das Verbot jeglicher internationaler Veranstaltungen. Offiziell wurde das Meeting in Argentinien aber noch nicht abgesagt.



In Argentinien gilt wegen der Corona-Pandemie bis auf weiteres ein generelles Einreiseverbot für touristische Zwecke, Flugverbindungen nach Europa sind bis mindestens 1. September gestrichen.

Der Losail Circuit in Katar wird frisch asphaltiert, wann diese Arbeiten abgeschlossen werden, ist unklar.

«Ehrlich gesagt erwarten wir nicht, dass diese Rennen noch hinzukommen», räumte SBK Managing Director Gregorio Lavilla bezüglich Donington Park, Assen und Doha ein. «Alle Beteiligten verstehen, dass wir keine ganze Saison auf diesen kurzen Zeitraum komprimieren können.»

Fallen die angesprochenen fünf Events weg, bleiben mit Jerez, Portimao, Aragon (2x), Barcelona und Magny-Cours noch immerhin sechs übrig.

Kalender Superbike- und Supersport-WM 2020:

28.2.–1.3. Phillip Island/AUS

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

4.–6.9. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien*

6.–8.11. Misano/Italien*



*unbestätigt



Ohne Termin: Donington Park/GB, Assen/NL, Doha/Q



Gestrichen: Imola, Oschersleben