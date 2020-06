SBK: 11 Events sind geplant – vorerst ohne Zuschauer

Superbike-WM-Promoter Dorna hat den provisorischen Kalender für 2020 bestätigt und macht Hoffnung auf mehr. Sogar die Überseerennen in Argentinien und Katar werden in Betracht gezogen.

Ende Mai veröffentlichte die Dorna den provisorischen Kalender für die restliche Saison 2020, welche am ersten August-Wochenende in Jerez in Südspanien weitergeht.



Gestrichen sind die Rennen in Imola und Oschersleben; Donington Park, Assen und Doha sind geplant, es wurde aber noch kein Termin festgelegt. Im MotorLand Aragon wird ein zusätzlicher zweiter Event ausgetragen, womit vier der angedachten elf Events in Spanien sein werden.

Die Rennen sind vorerst ohne Zuschauer und mit einer stark limitierten Zahl Medienschaffender geplant. Wann wieder Fans dabei sein dürfen, hängt von den nationalen Bestimmungen der jeweiligen Länder ab.



Die Supersport-Weltmeisterschaft ist bei allen Events dabei, die 300er-Klasse bei allen Läufen in Europa.

Kalender Superbike-WM 2020:

28.2.–1.3. Phillip Island/AUS

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

4.–6.9. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien

6.–8.11. Misano/Italien



Ohne Termin: Donington Patk/GB, Assen/NL, Doha/Q



Gestrichen: Imola, Oschersleben