Superbike-Meetings mit acht Rennen: Was wann passiert

Seit vergangenen Freitag wissen wir, dass in der Supersport-WM und Supersport-300 zwei Rennen pro Wochenende ausgetragen werden. Der Zeitplan ist mit insgesamt acht Rennen prall gefüllt.

Die Entscheidung die Dorna, in der durch die Corona-Pandemie verkürzten Saison 2020 die beiden Supersport-Klassen mit einem zweiten Rennen je Meeting aufzuwerten, ist nachvollziehbar. Denn während es in der Superbike-WM schon immer zwei Rennen pro Event gab und es seit 2019 mit dem Sprintrennen sogar drei sind, wurde in den beiden Supersport-Weltmeisterschaften an einem Rennen festgehalten.

Wenn man davon ausgeht, dass neben Phillip Island alle geplanten europäischen Meetings stattfinden, werden wir 2020 also sogar 15 statt der ursprünglichen 13 Rennen je SSP-Klasse erleben. Hinzu kommt das Last-Chance-Race der Nachwuchsrennserie.



Können auch die Überseerennen in Argentinien und Katar realisiert werden, werden es entsprechend noch mehr!

So wächst der Zeitplan der seriennahen Weltmeisterschaft auf insgesamt acht Rennen an: Drei in der Superbike-Kategorie, zwei in der 600er-Supersport-Klasse und drei in der 300er-Serie. An den beiden Haupttagen Samstag und Sonntag werden jeweils vier Rennen gefahren.

Das ist der neue Standard-Zeitplan der Superbike-WM 2020