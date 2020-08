Wieso Ducati glaubt, in Portimão Vorteile zu haben

Das Ducati-Werksteam erlebte beim letzten Event der Superbike-WM in Jerez ein starkes Wochenende, denn Scott Redding gewann zwei Läufe und übernahm die WM-Führung, Chaz Davies fand den Anschluss.

Vor dem dritten Wochenende der Superbike-WM 2020 in Portimão ist das Aruba-Ducati-Team der große Favorit. Scott Redding führt nach seinen ersten beiden Siegen in der Superbike-WM die Meisterschaft mit 24 Punkten Vorsprung auf Weltmeister Jonathan Rea an, nachdem dieser in Jerez einen schwierigen zweiten Lauf erlebte und nur Sechster wurde.

«Portimão ist ziemlich neu für mich, denn ich fuhr erst ein Rennen und im Januar einen Test auf dieser Strecke», sagte der 27-jährige Ducati-Pilot. «Ich muss allerdings zugeben, dass ich dabei ein gutes Gefühl hatte. Ich mag den Kurs und er bereitet mit Freude. Das letzte Wochenende war aufregend und verlief sehr gut und ich freue mich darauf, mich mit der Ducati Panigale V4R wieder auf die Rennstrecke zu begeben.»

Teamkollege Chaz Davies schwächelte in den letzten Monaten mit seinem Bike. Nach einer durchwachsenen Superpole in Andalusien, fuhr der Waliser drei beherzte Rennen und belohnte sich letztendlich mit Rang 2 im Hauptrennen am letzten Sonntag. «Ich hoffe, dass ich den positiven Trend aus Jerez bestätigen kann», hoffte Davies am Mittwoch vor dem Wochenende an der Algarve.

«Im letzten Jahr wurde ich in Portimão im ersten Lauf Zweiter, und ich glaube, dass wir uns seitdem sehr stark verbessert haben. Wir haben alle Voraussetzungen, um gut abzuschneiden. Im Gegensatz zu Jerez wird sich das Wetter in Portugal deutlich unterscheiden.»

Marco Zambenedetti, Ducati Corse Superbike Technical Koordinator, sieht vor allem die großen Vorteile der Panigale V4R auf der 4,592 km langen Piste in Portimão. «Die Strecke hat ein ganz besonderes Layout, mit vielen Abschnitten, die auf und ab verlaufen, deshalb wird es wichtig sein, dass wir uns stark Konzentrieren. Einige Bodenwellen bereiten uns Kopfschmerzen, während der Ausgang der letzten Kurve ein großer Vorteil sein wird. Wir werden dort unsere Power und die Aerodynamik ausspielen können. In diesen Bereichen ist Ducati bereits bei den Serienmotorrädern ein Vorreiter.»