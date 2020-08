Überholkönig Marco Melandri winkt ein neuer Hyundai

Marco Melandri hat sich beim Meeting in Jerez mit soliden Ergebnisse in der Superbike-WM zurückgemeldet. Der Barni Ducati-Pilot überholte in den beiden Hauptrennen mehr Gegner als jeder andere.

Bis 2016 stellt Alfa Romeo über zehn Jahre lang das Safety-Car und andere offizielle Fahrzeuge an einem Rennwochenende der Superbike-WM zur Verfügung, anschließend kam Seat zum Zug. Seit 2019 rüstet der südkoreanische Autohersteller Hyundai die seriennahe Weltmeisterschaft mit seinen Fahrzeugen aus. Die Vereinbarung zwischen der Dorna und Hyundai läuft über drei Jahre, also bis einschließlich 2021. Zum Einsatz kommen wird der «Hyundai I30 Fastback N».

Seit diesem Jahr engagiert sich Hyundai auch als persönlicher Sponsor von Supersport-300-Pilotin Ana Carrasco und lobt seit Phillip Island 2020 «Hyundai N-spired Rider-Award» aus. In dieser Wertung wird jener Fahrer ausgezeichnet, der pro Event in den beiden Hauptrennen von seinem Startplatz aus die meisten Positionen gutmacht.



Als Preis winkt zum Jahresende einen Hyundai i30 Fastback N Performance mit 275 PS, der in der Grundausstattung 33.700 Euro kostet. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Fahrzeug in spezieller Lackierung erst jetzt präsentiert.

Und obwohl er erst in Jerez in die Superbike-WM 2020 eingestiegen ist, hat sich Marco Melandri zumindest in dieser Wertung sehr weit nach vorne geschoben. Nur knapp hinter Aruba.it Ducati-Werkspilot Chaz Davies liegt der 37-Jährige gut im Rennen – obwohl der Waliser zwei Rennen mehr bestritten hat.

Hyundai N-spired Rider-Award, Stand nach Jerez

1. Chaz Davies (GB), Ducati, (24 Punkte)

2. Marco Melandri (I), Ducati, (21 Punkte)

3. Alvaro Bautista (E), Honda, (21 Punkte)