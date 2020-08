Jonathan Rea befürchtet vorzeitiges Ende der SBK-WM

Die Angst vor einer zweiten Welle der Covid-19-Seuche hält viele Menschen in Atem. Um für alle Fälle vorbereitet zu sein, will Kawasaki-Star Jonathan Rea schnellst möglich die Führung in der Superbike-WM übernehmen.

Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta betont zwar, dass die MotoGP- und Superbike-WM theoretisch überall fahren kann, egal wie bedenklich die Lage mit dem SARS-CoV-2-Virus dort ist. Es gibt ein strenges Protokoll, an das sich alle Teams, Fahrer, Funktionäre, Medien und Dorna-Mitarbeiter halten müssen, das Fahrerlager ist ein abgeschotteter Raum.



Doch die Angst vor einer zweiten Welle der Covid-19-Seuche hält viele Menschen in Atem. Deshalb bleibt der Krisenstab der Dorna sehr aufmerksam, denn besonders im eigenen Land Spanien sind die Infektionsraten durch die zunehmende Reisetätigkeit wieder gestiegen.

Dies ist für den ganzen SBK-Tross ein Grund zur Besorgnis, denn mit Aragon (2x) und Barcelona stehen noch drei Events in Spanien im Kalender, hinzu kommen Portimao in Portugal am kommenden Wochenende und Magny-Cours in Frankreich Anfang Oktober. Danach könnte noch ein Event in Estoril/Portugal stattfinden und es besteht nach wie vor die Hoffnung, dass Ende November in Misano/Italien mit Zuschauern gefahren werden kann.

Immer mehr EU-Länder entziehen Spanien den Status eines sicheren Reiselandes. Deutschland hat die Regionen Navarra (Madrid), Katalonien (Barcelona) und Aragonien mit Reisewarnungen versehen. Belgien hat nachgezogen, weil dieses Land selbst durch eine gestiegene Anzahl von Neuinfektionen betroffen ist. Großbritannien hat ganz Spanien, inklusive der Balearen und Kanaren, schon vorher als Risikogebiet eingestuft. Alle Rückkehrer müssen zwei Wochen in Quarantäne.

«Mit Covid-19 weiß man nicht, ob die ganze WM gefahren werden kann», grübelte Weltmeister Jonathan Rea im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, derzeit hinter Scott Redding (Ducati) Zweiter der Weltmeisterschaft. «Deshalb muss ich schnellst möglich schauen, dass ich an die WM-Spitze komme und dort auch bleibe. Auf einmal wird die Saison abgebrochen und ein Weltmeister steht fest. Als Corona auftauchte, war Alex Lowes kurz davor Champion zu werden, weil nicht viel gefehlt hat, und wir wären keine Rennen gefahren. Niemand weiß, was in den kommenden Wochen passieren wird.»

Kalender Superbike- und Supersport-WM 2020:

28.2.–1.3. Phillip Island/AUS

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

4.–6.9. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien*

6.–8.11. Misano/Italien*



*unbestätigt