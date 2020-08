Portimao, FP1: Razgatlioglu und Yamaha Extra-Klasse

Toprak Razgatlioglu dominierte das erste freie Training der Superbike-WM in Portimao, drei Yamaha schafften es in die Top-5. Sandro Cortese (Outdo Pedercini Kawasaki) kam auf Platz 14.

Weil am Flughafen in Faro am Freitagmorgen Nebel herrschte, konnte der Hubschrauber nicht ins 70 Kilometer Luftlinie entfernte Autódromo Internacional do Algarve aufbrechen. Die freien Trainings der Supersport-300-Klasse wurden deshalb auf später verschoben, damit um 10.30 Uhr pünktlich FP1 der Superbike-Klasse beginnen konnte.



Während in Jerez vor einer Woche über 40 Grad Celsius herrschten und sich der Asphalt auf über 60 Grad aufheizte, fand das erste Training bei angenehmen 26 Grad statt.

Für die erste belastbare Bestzeit während der 50-minütigen Session sorgte nach sieben Minuten Loris Baz aus dem Yamaha-Kundenteam Ten Kate mit 1:43,318 min. In den Runden darauf wechselten sich der Franzose und Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) an der Spitze ab, letztlich blieb Baz in 1:43,029 min vorne.



Nach 15 Minuten blieb Rea in 1:42,803 min als Erster unter 1:43 min.

Nach 30 Minuten übernahm Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu mit 1:42,454 min deutlich die Führung.



Zum Vergleich:



Schnellste Rennrunde: Jonathan Rea (GB), 2019, Kawasaki, 1:41,272 min



Pole-Rekord: Jonathan Rea (GB), 2019, Kawasaki, 1:40,372 min

3 min vor Schluss verbesserte Razgatlioglu seine Bestzeit auf beeindruckende 1:42,103 min, damit beendete der Türke die Session über 6/10 sec vor seinem Pata-Teamkollegen Michael van der Mark auf Platz 2. Dritter wurde Rea, Michael Ruben Rinaldi (Go Eleven) brachte die beste Ducati Panigale V4R auf Platz 4. WM-Leader Scott Redding wurde hinter Loris Baz Sechster.

Leon Haslam landete als bester Honda-Fahrer auf Platz 8, Tom Sykes brachte die schnellste BMW auf Rang 9.

Sandro Cortese aus dem Team Outdo Pedercini Kawasaki wurde 14., WM-Rückkehrer Marco Melandri (Barni Ducati) kam an seinem 38. Geburtstag auf Platz 19.

Wildcard-Fahrer Christophe Ponsson brachte die einzige Aprilia mit 4,251 sec Rückstand auf Platz 22.

Ergebnisse Superbike-WM, FP1, Portimao/P:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:42,103 min

2. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,619 sec

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,700

4. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,779

5. Loris Baz (F), Yamaha, +0,847

6. Scott Redding (GB), Ducati, +0,951

7. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,100

8. Leon Haslam (GB), Honda, +1,259

9. Tom Sykes (GB), BMW, +1,357

10. Chaz Davies (GB), Ducati, +1,446

11. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +1,467

12. Alvaro Bautista (E), Honda, +1,533

13. Eugene Laverty (IRL), BMW, +1,734

14. Sandro Cortese (D), Kawasaki, +1,764

15. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +1,889

16. Leandro Mercado (RA), Ducati, +1,988

17. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +2,307

18. Javier Fores (E), Kawasaki, +2,384

19. Marco Melandri (I), Ducati, +2,543

20. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,913

21. Takumi Takahashi (J), Honda, +3,122

22. Christophe Ponsson (F), Aprilia, +4,251

23. Lorenzo Gabellini (I), Honda, +7,275