Portimão: Wegen MotoGP und Snooker wenig live im TV

Wegen der Terminkollision von der Superbike-WM in Portimão mit der MotoGP in Brünn und der Snooker, müssen Fans der seriennahen Weltmeisterschaft zurückstecken.

Nach fünf Monaten Corona-Pause war es am vergangenen Wochenende in Jerez spannend zu beobachten, wie sich die Kräfteverhältnisse in der Superbike-WM 2020 verändert haben.



Gewinner des Meetings in Spanien wurde Ducati-Werkspilot Scott Redding, der mit den Plätzen 1, 2 und 1 die Gesamtführung übernahm. Unerwartete Probleme hatte dagegen Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) und auch Yamaha konnte nicht vollends überzeugen – von BMW und Honda ganz zu schweigen.

Bereits in Portimão könnte sich das Bild wieder ändern, doch davon werden Superbike-Fans zumindest live im TV wenig mitbekommen.



Die Übertragung ins heimische Wohnzimmer im deutschen Sprachraum übernehmen weiterhin ServusTV und Eurosport. Auf beiden Sendern stehen am bevorstehenden Wochenende aber andere Sportarten im Fokus.



Verschmerzen können die Anhänger der seriennahen Meisterschaft wahrscheinlich die Terminkollision mit der MotoGP aus Brünn, weshalb ServusTV am Samstag den ersten Superbike-Lauf nicht live übertragen kann. Wegen der Zeitverschiebung zu Portugal um eine Stunde klappe es aber am Sonntag. Der österreichische TV-Sender bietet aber einen kostenlosen Internet-Stream, wo die wichtigsten Sessions live zu sehen sind.



Eurosport widmet sich dagegen ausgiebig der Snooker Weltmeisterschaft und der Motocross-WM aus Kegums. Für Live-Übertragung der Superbike-WM bleibt da nur wenig Platz und dann auch auf dem oftmals kostenpflichtigen Spartenkanal Eurosport 2.

Der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM 2020 kostet 69,909 Euro. Dafür erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Live-Streaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.

Das TV-Programm der Superbike-WM 2020 in Portimao