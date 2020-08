Superbike-WM in Portimão: Achtung, Zeitverschiebung

Wie in Jerez erleben wir auch beim Superbike-Meeting in Portimao ein volles Programm mit acht Rennen – im deutschsprachigen Raum aber zu anderen Uhrzeiten.

Weil der neue Kalender wegen der Corona-Pandemie bisher nur sieben bestätigte Meetings umfasst, werden in den beiden Supersport-Klassen ab Jerez zwei Rennen ausgetragen. Wenn man davon ausgeht, dass neben Phillip Island alle fixierten europäischen Meetings stattfinden (also ohne Misano), werden wir 2020 in der Supersport-600 also 13 Rennen erleben – so wie im ursprünglichen Kalender. In der Supersport-300 werden es zwölf Weltmeisterschaftsläufe, hinzu kommt das obligatorische Last-Chance-Race der Nachwuchsrennserie.

So wächst der Zeitplan der seriennahen Weltmeisterschaft auf insgesamt acht Rennen an: Drei in der Superbike-Kategorie, zwei in der 600er-Supersport-Klasse und drei in der 300er-Serie. An den beiden Haupttagen Samstag und Sonntag werden jeweils vier Rennen gefahren.

Beim Meeting in Portimao am kommenden Wochenende ist dazu eine Zeitverschiebung zu berücksichtigen. Alles findet eine Stunde später statt.

Zeitplan der Superbike-WM 2020 in Portimao