Verkehrte Welt: Aruba Ducati spioniert bei Kundenteam

Die zuletzt starken Ergebnisse von Go Eleven-Pilot Michael Rinaldi lässt das Aruba.it Ducati-Werksteam nicht gut aussehen. Beim Meeting in Portimão schaute man sich die Daten vom Kundenteam genauer an.

Mit einer furiosen Fahrt überraschte Michael Rinaldi beim Meeting in Jerez im zweiten Superbike-Lauf als Vierter, bei dem er sogar Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) bezwang. Und in Portimão ließ der junge Italiener im Go Eleven-Team im ersten Rennen als bester Ducati-Pilot mit Platz 5 aufhorchen, nach vor den Werkspiloten Scott Redding (7.) und Chaz Davies (11.).



Erstaunlich: Im Gegensatz zum Ducati-Satelliten-Team Barni verfügt Go Eleven über keinen großartigen Support aus Borgo Panigale. Rinaldi sitzt zudem auf einer 2019er-V4R.

Die Performance des Superstock-1000-Champion von 2017 machte nun auch das Aruba.it Ducati aufmerksam. Flossen sonst die Informationen vom Werks- zum Kundenteam, kehrte sich das beim dritten Saisonmeeting um.



«Nachdem ich war am Samstag so gut unterwegs war, kamen sie und schauten sich unsere Daten an und haben dann ihre Bikes auf meine Einstellungen geändert. Ich muss zugeben, darauf war ich schon etwas stolz», sagt Rinaldi im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.



«Wir können uns auch ihre Daten anschauen, aber ich bin leichter als die Werksfahrer. Außerdem fahre ich die 2019er V4R, die sich ein wenig von der aktuellen Maschine unterscheidet», erklärte der 24-Jährige. «Wir gehen unseren eigenen Weg und machen das nicht so schlecht. Und wir werden davon nicht abgehen, nur weil wir am Sonntag hinter ihnen lagen. Also werden wir weitermachen wie bisher und werden versuchen, uns weiter zu steigern.»

Rinaldi könnte auch auf die 2019er Daten von Álvaro Bautista übernehmen, der mit 16 Laufsiegen nach wie vor der erfolgreichste Pilot mit der Panigale V4R ist.



«Das könnten wir, machen wir aber nicht», stellte Rinaldi klar. «Wir arbeiten in eine etwas andere Richtung. Wir nehmen am Set-up keine großen Änderungen vor, denn unsere Abstimmung funktioniert gut und machen deshalb nur minimale Anpassungen. Wenn man alles über den Haufen wird, ist man nur in einem von hundert Fällen schneller.»

Superbike-WM Stand nach in Portimão