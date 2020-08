Chaz Davies (Ducati): «Dafür bin ich verantwortlich»

Der Sturz im Sprintrennen ruinierte die Chancen von Ducati-Werksfahrer Chaz Davies, im zweiten Hauptrennen der Superbike-WM in Portimao aufs Podium zu fahren. «Wir müssen auf jeder Strecke vorne dabei sein», sagt er.

Im ersten Rennen am Samstagnachmittag klagte Chaz Davies über Elektronikprobleme an seiner Ducati Panigale V4R und strandete mit 22,4 sec Rückstand auf Platz 11.



«Als wir das Problem gelöst hatten, war das Motorrad sofort viel stabiler», hielt der dreifache Vizeweltmeister fest. «Am Samstag fühlte ich mich wie ein Passagier, am Sonntag konnte ich von der ersten bis zur letzten Runde pushen.»

Sein Plan war offensichtlich: Davies wollte sich im Sprintrennen vom 13. Startplatz aus mit einer Top-9-Platzierung für die ersten drei Startreihen im zweiten Hauptrennen qualifizieren und so seine Chancen erhöhen.



Doch bereits in der zweiten Runde wurde sein Vorwärtsdrang gestoppt und Davies räumte bei seinem Ausrutscher Eugene Laverty (BMW) gleich mit ab. «Ich war innen an ihm vorbei und mir rutsche das Vorderrad weg», erklärte das Ducati-Ass. «Ich wollte es noch retten, er war aber direkt neben mir. Sobald ich sein Motorrad berührte, stürzten wir beide. Dafür bin ich verantwortlich. Ohne Eugene neben mir hätte ich es vielleicht gerettet.»

Also musste er am Nachmittag erneut von Startplatz 13 losfahren. «Ich hatte eine ähnliche Pace wie Redding und van der Mark, die ums Podium kämpften», versicherte Davies, der vier Sekunden hinter ihnen als Vierter ins Ziel kam. «Seit eineinhalb Jahren bemühe ich mich mit diesem Motorrad, und versuche alles was ich lerne bestmöglich umzusetzen. Ganz langsam komme ich der Sache näher. Portimao ist keine gute Strecke, um derlei Dinge zu erörtern. Letztlich ist das aber nur eine Entschuldigung, wir müssen überall vorne dabei sein – und das sind wir nicht. Das Team und ich sind offen, wir hören einander zu. Aber genau herauszufinden, was mich den nächsten Schritt machen lässt, ist schwierig. Meine Pace war okay, gut genug fürs Podium. Der Schaden entstand, weil ich im Sprintrennen nicht in der Lage war, mich für einen besseren Startplatz zu qualifizieren.»

In der Weltmeisterschaft liegt Davies mit einem Podestplatz in neun Rennen mit 75 Punkten auf Platz 6, Teamkollege Redding ist mit 132 Punkten Zweiter hinter Jonathan Rea (Kawasaki) mit 136.

Superbike-WM in Portimão, Ergebnis Lauf 2

Pos Fahrer/Nation Motorrad Zeit/Diff 1 Jonathan Rea (GB) Kawasaki 34:36,949 min 2 Scott Redding (GB) Ducati + 4,360 sec 3 Michael van der Mark (NL) Yamaha + 4,453 4 Chaz Davies (GB) Ducati + 8,363 5 Álvaro Bautista (E) Honda + 10,336 6 Michael Ruben Rinaldi (I) Ducati + 12,566 7 Tom Sykes (GB) BMW + 14,565 8 Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha + 26,231 9 Federico Caricasulo (I) Yamaha + 28,103 10 Leandro Mercado (RA) Ducati + 32,926 11 Garrett Gerloff (USA) Yamaha + 33,229 12 Eugene Laverty (IRL) BMW + 46,555 13 Leon Haslam (GB) Honda + 46,573 14 Marco Melandri (I) Ducati + 49,902 15 Sylvain Barrier (F) Ducati + 52,293 16 Christophe Ponsson (L) Aprilia + 1:05,643 min 17 Lorenzo Gabellini (I) Honda + 1:06,784 18 Takumi Takahashi (J) Honda + 1:14,503 Xavi Fores (E) Kawasaki Alex Lowes (GB) Kawasaki Maximilian Scheib (RCH) Kawasaki Loris Baz (F) Yamaha

Superbike-WM Stand nach in Portimão