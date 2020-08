Scott Redding: 70% von Ducati reichten fürs Podest

Die Führung in der Superbike-WM ist futsch! Aber Scott Redding und Ducati haben sich im Verlauf des Rennwochenendes in Portimao deutlich gesteigert, letztlich schaffte es der Engländer sogar aufs Podest.

Startplatz 8, Siebter im ersten Rennen und Fünfter im Sprintrennen: Portimao begann für Scott Redding sehr zäh. Der Britische Meister war mit 24 Punkten Vorsprung auf Jonathan Rea als WM-Leader nach Portugal gekommen, doch dort spielte der Weltmeister seine ganze Erfahrung aus und legte ein perfektes Wochenende hin: Pole, schnellste Runde, Siege in allen drei Rennen.



Obwohl Redding nach einem unterhaltsamen Kampf mit Michael van der Mark im zweiten Hauptrennen Zweiter wurde, liegt er jetzt mit 132 Punkten vier hinter Rea.

«In Wirklichkeit war mein Sonntag nicht besser als der Samstag», erzählte Redding. «Ich weiß, dass ich hier schnell fahren kann, wir fanden aber nie heraus, was das eigentliche Problem ist. Für das dritte Rennen fanden wir zusätzlichen Grip, und auf einmal konnte ich etwas zeigen. An diesem Punkt hätte ich am Freitag beginnen müssen. Dass wir nach den Plätzen 7 und 5 Zweiter werden unterstreicht, dass wir nie aufgeben. Alle im Team sind lange wach geblieben und haben ihr Bestes gegeben. Wir haben für dieses Rennen einiges riskiert – ich hätte leicht mehr Punkte verlieren können.»

Mehrere Fahrer stürzten in Kurve 5, auch Redding erwischte dort in kaum zwei Runden die gleiche Linie. «Diese Kurve ist eine Plage», unterstrich der Ducati-Star. «Ich stürzte im Qualifying dort, im Rennen musste ich dort dreimal eine weite Linie wählen, eine sehr tückische Kurve. Gegen Michael konnte ich nichts anderes tun, als verteidigen. Die Yamaha- und Kawasaki-Piloten fahren hier andere Linien, als wir es tun. Auf so einer Strecke musst du das Motorrad laufen lassen, ich bekam es aber kaum um die Kurven. Hinzu kommt, dass sie in voller Schräglage mehr Grip haben als wir. Ich musste andere Linien fahren, damit das Bike seine Stärken besser ausspielen kann.»

Phillip Island und Jerez hast du aus deiner GP-Zeit gut gekannt, das Gleiche gilt für Aragon und Barcelona. Wie groß ist dein Nachteil, wenn du auf Strecken wie Portimao und Magny-Cours kommst, wo du zuvor keine Rennen gefahren bist? «Dass Portimao eine neue Strecke war, war nicht das Problem», unterstrich der WM-Zweite. «Das Problem war, dass die Ducati nicht sehr gut funktioniert hat. Das gilt für alle Ducati. Rinaldi war die meiste Zeit der Beste von uns. Seine Abstimmung unterscheidet sich sehr von meiner, das hat ihm auf dieser Strecke vielleicht geholfen. Aber man hat gesehen: Wenn das Motorrad zu 70 Prozent funktioniert, dann kann ich mit Johnny wenigstens einige Runden mithalten. Zweiter hinter dem König von Portimao zu werden, war nett.»

Superbike-WM in Portimão, Ergebnis Lauf 2

Pos Fahrer/Nation Motorrad Zeit/Diff 1 Jonathan Rea (GB) Kawasaki 34:36,949 min 2 Scott Redding (GB) Ducati + 4,360 sec 3 Michael van der Mark (NL) Yamaha + 4,453 4 Chaz Davies (GB) Ducati + 8,363 5 Álvaro Bautista (E) Honda + 10,336 6 Michael Ruben Rinaldi (I) Ducati + 12,566 7 Tom Sykes (GB) BMW + 14,565 8 Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha + 26,231 9 Federico Caricasulo (I) Yamaha + 28,103 10 Leandro Mercado (RA) Ducati + 32,926 11 Garrett Gerloff (USA) Yamaha + 33,229 12 Eugene Laverty (IRL) BMW + 46,555 13 Leon Haslam (GB) Honda + 46,573 14 Marco Melandri (I) Ducati + 49,902 15 Sylvain Barrier (F) Ducati + 52,293 16 Christophe Ponsson (L) Aprilia + 1:05,643 min 17 Lorenzo Gabellini (I) Honda + 1:06,784 18 Takumi Takahashi (J) Honda + 1:14,503 Xavi Fores (E) Kawasaki Alex Lowes (GB) Kawasaki Maximilian Scheib (RCH) Kawasaki Loris Baz (F) Yamaha

