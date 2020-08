Aragón: Am Sonntag vier Rennen live im Stream und TV

Beim Meeting der Superbike-WM in Aragón wird das Superpole-Race am Sonntag um 11 Uhr gestartet. Welche Rennen wann und wo zu sehen sind.

Wegen der Corona-Pandemie erleben wir in der Saison 2020 zwei Meetings auf einer Piste: Am kommenden Wochenende findet im MotorLand Aragon der Event «Prosecco DOC» statt, eine Woche später die Runde «Pirelli Teruel».



Die Übertragung der Superbike-WM ins heimische Wohnzimmer im deutschen Sprachraum übernehmen auch in diesem Jahr ServusTV und Eurosport. Wer alle Session live sehen möchte, muss jedoch an den PC wechseln und das Internet bemühen.

Wie am Samstag überträgt der österreichische TV-Sender das zweite Superbike-Rennen live und unmittelbar davor das Superpole-Race als Wiederholung. Außerdem bietet ServusTV einen kostenlosen Internet-Stream, wo die wichtigsten Sessions live zu sehen sind.



Eurosport überträgt alle Live-Sendungen auf dem oftmals kostenpflichtigen Spartenkanal Eurosport 2. Der Sonntag ist mit den beiden Rennen der Superbike-WM sowie dem der Supersport-WM gut abdeckt.

Der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM 2020 kostet 44,90 Euro. Dafür erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Live-Streaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.





Superbike-WM 2020 in Aragon: Alle Live-Übertragungen im TV und Internet