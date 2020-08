Frankreich prescht vor: Magny-Cours mit 5000 Fans?

Bei der Superbike-WM in Portimao wurde mit 250 Fans experimentiert, bei den Rennen in Magny-Cours Anfang Oktober sollen bis zu 5000 dabei sein. Den Behörden liegt ein entsprechendes Konzept vor.

Der Promoter in Frankreich versucht zu ermöglichen, dass Fans beim SBK-Event Anfang Oktober in Magny-Cours dabei sein können.



Mittlerweile 21 Bezirke in Frankreich wurden zum Risikogebiet erklärt, die Definition dessen ist in vielen Ländern unterschiedlich. In Deutschland gilt als Risikogebiet, wenn innerhalb einer Woche mehr als 50 Personen auf 100.000 Menschen positiv auf das SARS-CoV2-Virus getestet werden.

Dass Rennen mit Fans funktionieren können, bewies Portimao mit seinem Pilotprojekt Anfang August, als bei der Superbike-WM 250 Fans auf begrenztem Raum auf der Tribüne untergebracht und so das Große im Kleinen simuliert wurde.



Bis Magny-Cours sind noch fünf Wochen Zeit, dann sollen 5000 Zuschauer dabei sein dürfen, sickerte heute in Aragon durch. Die Zahl 5000 wurde gewählt, weil sämtliche Veranstaltungen in Frankreich mit mehr Menschen derzeit verboten sind.

Eine Woche nach Magny-Cours ist das MotoGP-Rennen in Le Mans. Dessen Promoter Claude Michy sagte gegenüber der französischen Tageszeitung «Le Maine Libre»: «Wir wollen größere Menschenansammlungen vor dem Rennen vermeiden, auch auf den Campingplätzen. Wer ein Ticket hat, würde einen genau definierten Parkplatz erhalten. Außerdem werden wir die Areale in Sektoren unterteilen, damit kein Risiko von Vermischungen besteht. Diese Möglichkeit haben wir den Behörden vorgelegt.»



Für die Superbike-WM sind ähnliche Maßnahmen angedacht. Ob diese als ausreichend eingestuft werden, bleibt abzuwarten.