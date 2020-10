Tom Sykes (BMW): Sturzfolgen machten alles zunichte

Am Samstag hatten Eugene Laverty und Tom Sykes in Magny-Cours zum ersten Mal in der Geschichte der Superbike-WM für die Startplätze 1 und 2 für BMW gesorgt. Anschließend ging alles schief.

Das BMW-Team war im verregneten Frankreich bemitleidenswert. Zum ersten Mal in dieser Saison war die deutsch-britische Truppe siegfähig, Eugene Laverty und Tom Sykes sorgten im Qualifying auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours für die Startplätze 1 und 2.



Dann geschah der viel diskutierte Vorfall in der ersten Kurve des ersten Laufs, als Sykes von Garrett Gerloff (GRT Yamaha) abgeräumt wurde und infolgedessen Laverty ins Kiesbett kegelte.

Im Sprintrennen am Sonntagvormittag hatten beide BMW-Fahrer Schwierigkeiten, die Reifen im richtigen Fenster zum Funktionieren zu bringen: Laverty wurde 15. und Sykes nach einem Boxenstopp 20.



Im zweiten Hauptrennen durften sie deshalb nur von den Startplätzen 11 und 12 ins Rennen gehen und strandeten nach 21 Runden auf den Rängen 10 und 14 – 28 und 45 sec hinter Sieger Scott Redding (Aruba Ducati).

Das BMW-Team musste in der Nacht von Samstag auf Sonntag hart und lange arbeiten, um die beiden S1000RR nach dem Startunfall wieder einsatzbereit zu machen.

«Nach dem Samstagrennen haben die Jungs einen unglaublichen Job gemacht», lobte Sykes. «Sie haben auf beiden Seiten der Garage bis etwa zwei Uhr nachts gearbeitet, um die Bikes vorzubereiten. Hut ab. Es war einfach unglücklich, dass uns wichtige Informationen vom Samstagrennen gefehlt haben. Das hätte uns das Leben am Sonntag um einiges leichter gemacht. Aber wir haben im zweiten Rennen viel gelernt. Nach dem Freitag und der Superpole am Samstagmorgen waren wir sehr zuversichtlich, starke Ergebnisse zu holen. Aber wir bleiben positiv gestimmt.»

In zwei Wochen ist in Estoril nahe Lissabon der letzte Event der Superbike-WM 2020. In der Gesamtwertung liegt Sykes derzeit auf Platz 12, Gerloff ist nur zwei Punkte vor ihm.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 37:54,626 min 2. Loris Baz Yamaha + 2,551 sec 3. Chaz Davies Ducati + 3,648 4. Jonathan Rea Kawasaki + 4,261 5. Michael van der Mark Yamaha + 7,409 6. Michael Rinaldi Ducati + 16,505 7. Alex Lowes Kawasaki + 19,409 8. Garrett Gerloff Yamaha + 21,612 9. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 27,621 10. Tom Sykes BMW + 28,079 11. Federico Caricasulo Yamaha + 32,422 12. Sylvain Barrier Ducati + 41,498 13. Leon Haslam Honda + 42,450 14. Eugene Laverty BMW + 45,588 15. Alvaro Bautista Honda + 46,318 16. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min 17. Valentin Debise Kawasaki > 1 min 18. Takumi Takahashi Honda > 1 min Out Xavi Fores Kawasaki

Out Xavier Pinsach Kawasaki

Out Leandro Mercado Ducati