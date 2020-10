Trauriges Highlight: 117 Stürze in Magny-Cours

Dass an einem verregneten Rennwochenende, wie das der Superbike-WM 2020 in Magny-Cours, mehr Stürze passieren, ist normal. Mit 117 Stürzen war das Meeting in Frankreich aber besonders teuer und schmerzhaft.

Beim Superbike-Meeting in Magny-Cours sind im Oktober kalte Temperaturen und Regen die Normalität und schon immer passierten auf der Traditionspiste besonders viele Stürze. Der rutschige Asphalt trug vor allem bei Nässe seinen Anteil dazu bei.



Durch die Neuasphaltierung bestand die Hoffnung, dass die früheren Sturzorgien der Vergangenheit angehören. Angesichts der Daten vom vergangenen Wochenende ist das Gegenteil der Fall: In den beiden Supersport-Serien sowie der Superbike-WM wurden 117 Stürze gezählt!

In jeder Serie wurden mehr Stürze gezählt als vor einem Jahr. In der SBK wuchs die Zahl von 10 auf 18, in der SSP-600 von 21 auf 35 und in der SSP-300 von 50 auf 64. Wobei 2019 schönstes Wetter herrschte und dieses Jahr drei Tage Dauerregen, die Daten lassen sich also nicht vergleichen.



Die meisten Stürze in der Nachwuchsserie passierten im zweiten freien Training (18), mit jeweils vier Crashs über das gesamte Wochenende waren der Spanier Inigo Iglesias und der Tscheche Petr Svoboda führend.

In der Supersport-WM war das zweite Rennen besonders sturzintensiv (10). Für die meisten Ausrutscher sorgte Kyle Smith, der allein im ersten Rennen zwei Stürze fabrizierte.



In der Top-Kategorie war keine Session und kein Fahrer besonders herausragend. Mit Stürzen in beiden Superbike-Läufen hatte Cortese-Ersatz Xavier Pinsach (Kawasaki) Pech.



Die gute Nachricht: Kein Pilot hat sich bei einem Sturz eine schlimme Verletzung zugezogen.

Alle Stürze in Magny-Cours 2020