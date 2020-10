Jonathan Rea trifft besondere Vorsichtsmaßnahmen

Der sechste Weltmeister-Titel in Folge ist Superbike-Star Jonathan Rea nur noch theoretisch zu nehmen. Der Kawasaki-Pilot weiß um seine hervorragende Ausgangsposition für das Finale in Estoril.

Mit 59 Punkten Vorsprung kommt Jonathan Rea zum achten und letzten Event der Superbike-WM 2020 nach Estoril in Portugal. Da es in den drei Rennen nur noch 62 Punkte zu holen gibt, reichen dem 33-Jährigen drei Punkte zum sechsten Titelgewinn in Folge! Denn bei Punktgleichheit wäre er trotzdem die Nummer 1, weil er mehr Siege vorzuweisen hat. Drei Punkte braucht er auch nur dann, wenn Ducati-Werksfahrer Scott Redding alle drei Rennen gewinnt. Wird Redding im ersten Rennen Zweiter, ist Rea Champion – unabhängig von seinen Ergebnissen.

«In Magny-Cours wusste ich nicht zu jeder Zeit, wie es in der Weltmeisterschaft steht», erzählte Rea SPEEDWEEK.com. «Ich wusste nur, dass ich aufs Podium fahren muss, um Weltmeister zu werden, falls Redding gewinnt.»



Der Engländer eroberte im zweiten Hauptrennen tatsächlich seinen fünften Saisonsieg. Und sein Aruba-Teamkollege Chaz Davies kämpfte Rea nieder und verdrängte ihn auf Platz 4. Damit war die Titelentscheidung vertagt.

«Mir ist egal, wann und wo ich Weltmeister werde», betonte der 99-fache Laufsieger. Jetzt hat er die einmalige Möglichkeit, sich in Portugal mit dem 100. Sieg erneut zum Champion zu machen. Rea: «Ich habe drei Chancen in Estoril. Und Scott muss alle drei Rennen gewinnen und hoffen, dass ich in keinem ins Ziel komme. Es ist wohl besser, wenn ich mein Motocross-Bike diese Woche in der Garage lasse. Das wird der einzige Unterschied sein, wie ich das nächste Rennwochenende angehe. Das wird aufregend, weil es eine neue Strecke ist, ich war noch nie dort.»