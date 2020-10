Tom Sykes (BMW): «Wollen Nägel mit Köpfen machen»

Zum ersten Mal seit 1993 gastiert die Superbike-WM am kommenden Wochenende wieder in Estoril/Portugal. BMW konnte in der Endurance-WM erste Erkenntnisse für die S1000RR sammeln.

Im Zuge der Corona-bedingten Änderungen wurde Estoril als Saisonfinale in den SBK-Kalender 2020 aufgenommen. Der «Circuito do Estoril» liegt etwa 30 Kilometer von der portugiesischen Hauptstadt Lissabon entfernt. Zwar war die Superbike-WM dort bereits zweimal zu Gast, das war aber 1988 und 1993. Deshalb ist die Strecke für die Teams und Fahrer praktisch Neuland. BMW konnte dort erst kürzlich Erfahrungen sammeln, beim letzten Rennen der Enduarnce-WM.

«Diese Saison ist für uns nicht einfach verlaufen, doch wir konnten zuletzt einen klaren Trend nach vorne verzeichnen», hielt Marc Bongers fest, BMW Motorsport Direktor. «In Barcelona haben sowohl Tom Sykes als auch Eugene Laverty ihre bisher besten Saisonergebnisse geholt. Darauf folgte die starke Superpole in Magny-Cours, wo sie sich die ersten beiden Startplätze sichern konnten. Wir sind überzeugt, dass in den Rennen Ergebnisse in Podiumsnähe möglich gewesen wäre, wenn nicht der Startunfall in Lauf 1 den gesamten weiteren Verlauf des Wochenendes beeinflusst hätte. Diesen Aufwärtstrend möchten wir beim Finale fortsetzen. Wir konnten die Eigenheiten des Circuito do Estoril bereits vor wenigen Wochen in der EWC kennenlernen. Zwar lassen sich die Erkenntnisse, die wir mit der Langstreckenversion unserer BMW S1000RR gesammelt haben, nicht eins zu eins auf das Superbike übertragen. Doch zumindest haben wir eine Ahnung, welche Streckeneigenschaften uns erwarten.»

«Ich freue mich auf die neue Strecke», unterstrich Sykes. «Sie scheint riesigen Spaß zu machen und aufregend zu sein, nach dem, was ich im Fernsehen gesehen habe, als ich als Heranwachsender die Grands Prix dort verfolgt habe. Hoffentlich können wir die Saison dort sehr erfolgreich abschließen. Wir zeigen immer wieder, welches Potenzial wir haben – hoffentlich können wir an diesem Wochenende Nägel mit Köpfen machen. Der Plan lautet: Die Saison mit einem Highlight beenden, und dann mit den vielen Daten und Informationen, die wir in diesem Jahr gesammelt haben, mit der Arbeit für die kommende Saison beginnen.»

Laverty kennt die Strecke aus seiner Zeit in der 250er-WM, «aber das ist schon so lange her, dass ich dieses Wochenende wie auf einer neuen Strecke angehe», bemerkte der Nordire. «Wir können stolz sein auf die deutlichen Fortschritte, die wir gemacht haben, und es war großartig, das BMW-Team für all seine harte Arbeit mit der Pole-Position in Magny-Cours zu belohnen. Wir haben uns zuletzt Schritt für Schritt verbessert, und ich bin zuversichtlich, dass wir unseren Weg nach vorn an diesem Wochenende in Estoril fortsetzen werden.»