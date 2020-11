Xavi Fores (35) wird BMW-Pilot – in der BSB 2021

Xavi Fores hat einen Platz in der BSB 2021 gefunden

Dass es für ihn in der Superbike-WM nicht mehr weitergeht, hatte Xavi Fores bereits selbst bestätigt. Nun unterschrieb der Spanier beim neuen Team FHO Racing für die Britische Superbike-Serie und wird eine BMW fahren.

Die Superbike-WM 2020 war für Xavi Fores eine große Enttäuschung. Bei Puccetti Kawasaki hoffte der Spanier auf Podestplätze, so wie es sein Vorgänger Toprak Razgatlioglu 2019 geschafft hatte, doch als WM-13. mit achten Plätzen als Highlights verlief das Jahr weit unter den Erwartungen.

Fores selbst hatte bereits nach dem Saisonfinale in Estoril bekanntgegeben, dass er 2021 nicht mehr in der Weltmeisterschaft fahren wird.



Der Champion der IDM Superbike 2014 (mit 3C Ducati) verhandelte zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem FHO Racing Team, das aus dem aufgelösten Team Smith Racing hervorging und in der Britischen Superbike Serie (BSB) zwei BMW M1000RR einsetzen wird. Nun wurde der 35-Jährige neben Peter Hickman als Pilot bestätigt.

Für Forés ist es eine Rückkehr: Bereits 2019 war er in der BSB auf Honda unterwegs und erzielte in seiner Debütsaison vier Podestplätze.



«Die BSB hat Spaß gemacht, mehr als die letzte Saison in der Superbike-WM», setzte Fores einen Seitenhieb gegen sein vorheriges Team. «Jetzt habe ich die Chance, eine unerfüllte Aufgabe mit einem starken Team zu Ende zu bringen. 2019 kannte ich die Rennstrecken nicht und es war schwer, die etablierten Piloten zu schlagen. Mit dieser Erfahrung bin ich zuversichtlich, dass ich mit einer besseren Vorbereitung auch viel besser abschneiden werde.»