Doping-Affäre in Russland: SBK-Event droht das Aus

Ein Austragungsort im Kalender Superbike-WM 2021 ist vakant. Der Igora Drive Circuit in der Nähe von Sankt Petersburg hätte die besten Chancen, wären da nicht die jüngsten Sanktionen gegen Russland.

13 Events in zehn Ländern umfasst der Kalender der Superbike-Weltmeisterschaft 2021. Vorbehaltlich behördlicher Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 sind elf davon mit Datum und Austragungsort fixiert, es geht am letzten April-Wochenende in Assen los.



Phillip Island in Südaustralien rückt vom traditionellen Auftakt Ende Februar ans Ende des Kalenders. Sollten alle drei Überseerennen stattfinden können, wird der Australien-Event logistisch sinnvoll entweder zwischen Argentinien und Indonesien platziert, oder als letztes Rennen.

Für einen Event ist bislang weder ein Datum noch ein Austragungsort fixiert. Dieser Platz war Oschersleben vorbehalten, dort hätte Anfang August gefahren werden sollen. Doch weil in Deutschland nicht absehbar ist, ob bis dahin wieder Großevents mit mehreren Tausend Zuschauern stattfinden dürfen, haben die Verantwortlichen in der Motorsport Arena wegen «fehlender Planungssicherheit» vorsorglich den Stecker gezogen.



Als dem spanischen Promoter Dorna klar wurde, dass sie ohne Oschersleben planen müssen, wurden die Verhandlungen mit dem neuen Igora Drive Circuit in Russland intensiviert.

Doch seit dem Doping-Skandal in Russland ist nichts mehr, wie es vorher war. Über Jahre hat der russische Staat den Sportbetrug systematisch gelenkt, gedeckt und vertuscht, wie die Welt-Anti-Doping-Agentur feststellte.



Inzwischen sind alle Verfahren diesbezüglich abgeschlossen, nach einem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS Mitte Dezember dürfen russische Athleten bis zum 16. Dezember 2022 nicht unter russischer Flagge, sondern nur als neutrale Sportler starten, sofern sie nicht in die jüngste staatlichen Doping-Affäre verwickelt sind. Dies gilt für die Olympischen und Paralympischen Spiele, die Olympischen Jugendspiele und Weltmeisterschaften von Sportarten, die den WADA-Code unterschrieben haben, sowie «Major Sport Events».

Sämtliche Meisterschaften der FIM unterliegen den Anti-Doping-Vorgaben der WADA, nach dem aktuellen Urteil darf es bis Ende 2022 in Russland keine Rennen zu einer Motorrad-Weltmeisterschaft geben. Das betrifft den Bahnsport, Motocross und möglicherweise die MotoGP- sowie Superbike-WM.

Explizit ausgenommen von den Verboten sind das Formel-1-Rennen in Sotschi sowie die Spiele der Fußball-EM 2021 in Sankt Petersburg.

Der Wortlaut des WADA-Urteils ist unmissverständlich. Doch weil der Motorsport generell von dem Doping-Skandal nicht betroffen ist, hofft die FIM, doch Weltmeisterschaftsrennen in Russland austragen zu können.

Als erster WM-Event 2021 steht Mitte Januar der Eisspeedway-GP in Togliatti an. «Wir warten auf Antworten», sagte der weltweit höchste Bahnsport-Funktionär Armando Castagna gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wir befassen uns damit und versuchen alles, dass der Event stattfinden kann.»

Die Dorna klärt ebenfalls, ob für einen möglichen Superbike-WM-Event eine Ausnahme wie für die Formel 1 erwirkt werden kann. Zuletzt gastierte die seriennahe Weltmeisterschaft 2013 in Russland auf dem Moscow Raceway.

Der Igora Drive liegt rund 54 km nördlich von St. Petersburg. Die Bauarbeiten begannen 2016 und wurden im September 2019 abgeschlossen. Bereits einen Monat später war die feierliche Eröffnung. Laut «Business Petersburg» beliefen sich die Kosten für die Rennstrecke auf rund 11 Milliarden Rubel (rund 120 Millionen Euro).

Der neue Motorsport-Komplex grenzt unmittelbar an ein großes Ferienressort und umfasst unter anderem eine Motocross-Piste, einen Rallyecross-Kurs, einen SUV-Geländepark, ein Zentrum für Fahrsicherheitstrainings sowie eine Kartbahn. Die 4,086 km lange Rennstrecke wurde vom bekannten Streckendesigner Hermann Tilke entworfen und weist acht Links- und sechs Rechtskurven auf.

Der Circuit verfügt seit Kurzem über die Grade-1-Homologation der FIA, welche Voraussetzung für die Formel 1 ist. Als erste internationale Rennveranstaltung hätte die DTM ab 2020 dort Halt machen sollen, doch die Corona-Verbreitung schob diese Pläne auf.

Im MotoGP-Kalender 2021 ist der Igora Drive als Reserve-Strecke aufgeführt und könnte als Ersatz für Texas oder Argentinien einspringen.

Ist kein SBK-Event in Russland möglich, haben neue Strecken im Mittleren Osten, in Bahrain, Kuwait oder Saudi-Arabien, die besten Chancen.

Kalender Superbike-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien

noch offen Phillip Island/Australien

noch offen