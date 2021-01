Alvaro Bautista: «HRC muss das nötige Geld ausgeben»

10 von 24 Rennen der Superbike-WM 2020 beendete Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista ohne Punkte, immer wieder stürzte der Spanier in aussichtsreicher Position liegend.

Mit 113 Punkten schlossen die Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista und Leon Haslam die Superbike-WM 2020 auf den Gesamträngen 9 und 10 ab. Als Dritter in Aragon sorgte Bautista für den ersten Podestplatz der neuen Fireblade Triple-R, in Barcelona hatte er sogar die Chance zu gewinnen.



Doch immer wieder stürzte der 16-fache Laufsieger in vielversprechender Position liegend, im Sprintrennen in Barcelona sogar in Führung. Um mit der neuen Honda schnellstmöglich Fortschritte zu erzielen, ging Bautista ständig ans Limit – und darüber hinaus.

«Mehr oder weniger hatte ich immer das gleiche Problem», erklärte der 36-Jährige SPEEDWEEK.com. «Mir rutschte zwar oft das Vorderrad weg, die Ursache kam aber vom Heck des Motorrads. Wir brauchen mehr Grip am Hinterrad, vor allem am Kurveneingang. Deshalb liegt die ganze Last beim Bremsen auf dem Vorderrad – die Balance müsste ein bisschen anders verteilt sein. Die Front des Motorrads ist beim Bremsen gut, das Hinterrad muss beim Einlenken aber unterstützend mitwirken. Dafür braucht es mehr Traktion. Der Topspeed des Bikes ist ganz gut, durch mangelnde Traktion lassen wir aber viel Zeit liegen. Dieses Problem hatten wir seit Saisonbeginn, das müssen wir lösen.»

Diese Woche begann Bautista mit dem Training auf dem Motorrad, in Spanien fuhr er Motocross. Am 20./21. Januar steht der erste Superbike-Test in Jerez auf dem Plan. Von da an sind es noch drei Monate, bis Ende April in Assen die Weltmeisterschaft 2021 beginnt.



«Durch den späteren Saisonbeginn können wir mehr testen, das ist besser für uns», sagte der Vizeweltmeister von 2019. «Wir sind HRC, ich hoffe, dass das Budget ein kleineres Problem für uns darstellt. Für uns stellt sich eher die Frage, ob wir neues Material haben. HRC will gewinnen, also müssen sie das dafür notwendige Geld ausgeben.»

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

MIE Honda: Takahashi? Granado? Torres? Mercado?

BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)

Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)

RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)

Ten Kate Yamaha: Baz? Cortese?

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Baz?

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Motocorsa Ducati: Baz? Bassani? Cavalieri?

Brixx Ducati: Sylvain Barrier (F)

Barni Ducati: Tito Rabat (E)



Fett = bestätigt

Kalender der SBK-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien*

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien**

12.–14. November Lombok/Indonesien**

Datum offen Phillip Island/Australien**

Datum/Ort offen**



*nur Superbike

** ohne Supersport 300