Erdbeben erschüttert San Juan – SBK-WM in Gefahr?

Als wäre die Corona-Pandemie nicht schon genug, da erschüttert die Provinz San Juan in Argentinien ein starken Erdbeben. Aus dem Gebiet rund um die Rennstrecke ‹Circuito San Juan Villicum› werden Schäden gemeldet.

Das Erdbeben, das die Provinz San Juan am Dienstag erschütterte, hatte eine Stärke von 6,4 auf der nach oben offenen Richterskala und wurde in einer Tiefe von 20 km ausgelöst. Es folgten mehrere Nachbeben mit Stärken zwischen 5,3 und 4,9.

Die lokalen Behörden sind noch dabei, sich einen Überblick über die Schäden zu verschaffen. Vielerorts kam es zu Stromausfällen. In den Städten Zonda und Caucete wurden mehrere Häuser so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie geräumt werden mussten.



Ein Blick auf die Landkarte zeigt: Die Rennstrecke ‹Circuito San Juan Villicum›, auf der Mitte Oktober das erste Überseerennen der Superbike-WM 2021 stattfinden soll, befindet sich ziemlich genau zwischen diesen beiden Städten!

Ob und wie stark die Rennstrecke und ihre Infrastruktur beschädigt wurde, ist noch nicht bekannt. Ersten Meldungen ist zu entnehmen, dass vor allem ältere Bauwerke den Erschütterungen nicht gewachsen waren.