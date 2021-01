SBK-Tests Jerez: Ducati wird für Schlagzeilen sorgen 19.01.2021 - 08:14 Von Ivo Schützbach

Superbike-WM © Barni Tito Rabat wird sich erstmals der Superbike-Konkurrenz stellen

Am 20./21. Januar beginnen auf dem Circuit de Jerez die Testfahrten für die Superbike-WM 2021. Besonderes Interesse besteht an den Premieren von Chaz Davies und Tito Rabat in den Ducati-Teams Go Eleven und Barni.