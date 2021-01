Vor Jerez-Test: Tito Rabat trainiert mit Ducati V4S

Tito Rabat wird in wenigen Tagen in Jerez auf seine neuen Gegner treffen

Superbike-Neuling Tito Rabat ist als eifriger Arbeiter bekannt. Vor seinem Debüt beim Jerez-Test auf der Barni Ducati dreht der Spanier fleißig Runden mit der Panigale V4S.

Der Spanier Tito Rabat ist einer der spannendsten Neuzugänge in der Superbike-WM 2021. Der 31-Jährige fuhr zwar die letzten Jahre in der MotoGP hinterher, hatte allerdings auch nie nicht das beste Material zur Verfügung. 2014 gewann er aber die Moto2-Weltmeisterschaft und fuhr in der mittleren GP-Kategorie 13 Siege ein.

Rabat stammt aus einer wohlhabenden Familie, die im Schmuckgeschäft tätig ist. Durch die finanzielle Unabhängigkeit kann er seine Leidenschaft zum Beruf machen. Ob Dirt-Track, Motocross oder mit einem Straßenmotorrad – es gibt wahrscheinlich keinen anderen Rennfahrer, der so viel Zeit auf der Piste verbringt.

Auf seine erste Saison in der Superbike-WM bereitet sich Rabat akribisch vor. Wenige Tage vor dem Jerez-Test, wo er erstmals die Ducati Panigale V4R im Superbike-Trimm fahren wird, spulte Rabat mit einer V4S in Cartagena etliche Runden ab.