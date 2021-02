Startplatzvergabe: Nicht päpstlicher als der Papst

Seit dem 7. Januar 2021 wissen die Teams, wer einen Startplatz für die SBK-Weltmeisterschaften in den drei Klassen Superbike, Supersport und Supersport 300 erhält. Doch bis es offizielle Startlisten gibt, dauert.

Um an der SBK-Weltmeisterschaft 2021 teilnehmen zu dürfen, gibt es ein Drei-Stufen-Prozedere. Bis zum 17. Dezember 2020 hatten die Teams Zeit, einen oder mehrere Startplätze in den Klassen Superbike, Supersport und Supersport 300 zu beantragen. Am 7. Januar wurden sie von Promoter Dorna informiert, ob die Bewerbung akzeptiert ist. Anschließend mussten die Teams bis zum 15. Januar die Einschreibegebühr pro Fahrer zu bezahlen. Wer dann letztlich auf dem Motorrad sitzt, ist nebensächlich – vordergründig ging es um den Startplatz.

Die Dorna hat die Teams Pedercini Kawasaki und MIE Honda darum gebeten, bis Ende der Woche mitzuteilen, welche Fahrer sie einsetzen wollen. Ten Kate Yamaha hat die Einschreibegebühr für einen Platz in der Superbike-WM bezahlt, nach wie vor steht aber nicht fest, ob die Niederländer teilnehmen werden. Mit dem potenziellen neuen Hauptsponsor wurde eine Absichtserklärung unterschrieben, aber noch kein Vertrag.

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass die Dorna bei der Startplatzvergabe in der Superbike-WM nicht päpstlicher als der Papst ist. Würde sich ein Traditionsteam wie Ten Kate erst im März final für die Teilnahme entscheiden und einen etablierten Fahrer wie Sandro Cortese oder Tati Mercado verpflichten, würde ein Auge zugedrückt.

Fest steht, dass wir 2021 mindestens 22 Fahrer sehen werden, im besten Fall könnten daraus 25 werden.



Das ist erstens abhängig davon, ob Ten Kate die Finanzierung für einen Fahrer hinbekommt.



Zweitens geht es darum, ob MIE Honda einen oder zwei Fahrer an den Start bringt. Teamchefin Midori Moriwaki versichert, dass sie mit einem Duo plant. Bezüglich ihrer Fahrer hüllt sich die Japanerin aber in Schweigen. Die Weiterverpflichtung von Takumi Takahashi bietet sich an, weil er von der Honda Racing Corporation bezahlt wird und eine wichtige Brücke zwischen dem Satelliten- und dem Werksteam darstellt. Für den zweiten Platz fällt immer wieder der Name Mercado.

Und drittens hat Pedercini Kawasaki noch nicht entschieden, ob neben dem Belgier Loris Cresson ein zweiter Fahrer zum Einsatz kommt. «Ich hoffe, dass ich in den kommenden Tagen die Unterschrift von Batteriehersteller Outdo erhalte», sagte Teamchef Lucio Pedercini zu SPEEDWEEK.com. «Outdo mischt sich in die Fahrerwahl nicht ein. Diese Woche werde ich entscheiden, ob es einen zweiten Fahrer gibt oder nicht. Es sind nicht mehr viele schnelle Piloten verfügbar und ich warte außerdem auf die Antwort von einem anderen großen, potenziellen Sponsor. Idealerweise möchte ich einen schnellen Mann verpflichten und keinen Bezahlfahrer, aber das hängt von den Sponsoren ab.»

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Team HRC:

Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)



MIE Racing Honda:

Takahashi? Mercado?



BMW Motorrad WorldSBK Team:

Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)



Team Bonovo Action BMW:

Jonas Folger (D)



RC Squadra Corse BMW:

Eugene Laverty (IRL)



Pata Yamaha Official WorldSBK Team:

Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha WorldSBK Junior Team:

Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)



Ten Kate RacingYamaha:

Cortese? Mercado?



Gil Motor Sport Yamaha:

Christophe Ponsson (F)



Kawasaki Racing Team:

Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti Racing:

Lucas Mahias (F)



Orelac Racing VerdNatura Kawasaki:

Isaac Vinales (E)



Outdo Kawasaki TPR:

Loris Cresson (B), ?



Aruba.it Racing Ducati:

Scott Redding (GB), Michael Ruben Rinaldi (I)



Team Go Eleven Ducati:

Chaz Davies (GB)



Motocorsa Racing Ducati:

Axel Bassani (I)



Barni Racing Team Ducati:

Tito Rabat (E)