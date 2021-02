Noch keine Flüge gebucht: Muss Ducati Test absagen?

Der erste Superbike-Wintertest in Jerez fiel schlechtem Wetter zum Opfer; Tests in den kommenden Wochen stehen wegen der zunehmenden Reisebeschränkungen auf einem wackligen Fundament.

Am 20./21. Januar sollte in Jerez der erste große Wintertest über die Bühne gehen, die Werksteams von Honda, Ducati und Kawasaki sowie vier Privatiers waren vor Ort. Doch weil die Strecke nie trocken wurde, verzichteten sämtliche Teams.



Vergangene Woche war Honda mit seinen Werksfahrern Alvaro Bautista und Leon Haslam drei Tage lang in Jerez, die beiden ehemaligen Vizeweltmeister fuhren letztlich aber nur einen Nachmittag.

Für den 10./11. Februar hat Ducati Motor den Circuito de Jerez gebucht, damit seine MotoGP-Piloten Jack Miller, Pecco Bagnaia, Johann Zarco, Jorge Martin, Enea Bastianini und Luca Marini zum Fahren kommen. Der MotoGP-Test Mitte Februar in Sepang wurde abgesagt, bis 6. März in Losail/Katar darf bis auf das Concession-Team Aprilia keiner mit seinen MotoGP-Maschinen fahren. Das Ducati-Sextett wird deshalb mit weitgehend serienmäßigen Superbikes des Typs Panigale V4S ausrücken.

Die Superbike-Werksteams von Ducati (Redding, Rinaldi) und Kawasaki (Rea, Lowes) spielen mit dem Gedanken, sich anzuschließen. Außerdem die Ducati-Privatiers Go Eleven (Davies) und Barni (Rabat).



«Bis jetzt hat keiner einen Flug gebucht», ist beim Aruba-Werksteam zu erfahren. «Wir denken über den Test nach, können Stand heute aber nicht sagen, ob wir teilnehmen. Eher nicht.»

Hintergrund ist, dass wegen der Mutationen des Virus SARS-CoV-2 immer mehr Länder ihre Grenzen schließen oder Reisen durch zusätzliche behördliche Bestimmungen noch einmal erschwert werden.

Deshalb wackelt auch der zweite große Wintertest in Portimao am 4./5. März, bei dem erstmals die vier BMW-Piloten Tom Sykes, Michael van der Mark, Jonas Folger und Eugene Laverty zum Einsatz kommen sollen. Portugal hat vor Spanien, Tschechien und Slowenien derzeit die höchste Rate an Neuinfektionen in der Europäischen Union.

Mit der Verbreitung der Virus-Mutanten, regional hohen Ansteckungswerten und dem nur sehr schleppend voranschreitenden Impfen in der EU türmen sich immer größere Hindernisse für die Teams und Promoter Dorna auf. Ob die Weltmeisterschaft wie geplant am letzten April-Wochenende in Assen in den Niederlanden beginnen kann, lässt sich Stand heute nicht sagen.

Für den 7./8. April wurden auf dem TT Circuit zwei Testtage angesetzt: Der erste Tag als Track-Day, der zweite vom Verband KNMV für die niederländischen WM-Piloten und -Teams.

Michael van der Mark kommt mit dem Superbike-Werksteam von BMW und hat seinen englischen Kollegen Tom Sykes im Gepäck – ein Zugeständnis. Aus der Supersport-WM testen die Yamaha-Teams EAB und Ten Kate mit Randy Krummenacher, Dominique Aegerter und Galang Hendra Pratama, außerdem 300er-Weltmeister Jeffrey Buis. Auf Moto3-Bikes sind Zonta van den Goorbergh und Collin Veijer dabei.

Kalender Superbike-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien