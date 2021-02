Nach Test-Posse in Jerez: Dorna ändert die Regeln

Damit die Kosten in der langen Winterpause zwischen der Saison 2020 auf 2021 nicht ausufern, wurde für die Fahrer der Superbike-WM eine Testbeschränkung eingeführt. Das machte den Jerez-Test zur Farce.

Bis zum 22. Dezember 2020 sahen die Regeln für die Superbike-WM vor, dass die Teams zwischen dem Saisonende und dem ersten Europa-Rennen der Folgesaison unbeschränkt testen durften. Zwischen dem ersten Europa-Rennen und dem Saisonende waren acht Testtage mit dem Team und keinerlei private Tests erlaubt. Ausgenommen waren Demofahrten zu PR-Zwecken sowie die offiziellen Dorna-Tests.

Seit der damaligen Regeländerung galt: Zwischen dem Saisonfinale letztes Jahr in Estoril und jenem im November 2021 werden nur noch zehn Testtage erlaubt sein. Dazu zwei in Suzuka, falls Fahrer am dortigen Acht-Stunden-Rennen teilnehmen, sowie alle offiziellen Dorna-Tests. Außerdem dürfen die Fahrer im privaten Rahmen, auf eigene Faust und ohne ihr Team, mit einer Superstock-Maschine so viel fahren, wie sie wollen.

«Die Mehrheit der Hersteller möchte verhindern, dass jemand vor dem ersten Rennen 12 oder 14 Tage zum Testen geht», erklärte Dorna SBK Executive Director Gregorio Lavilla gegenüber SPEEDWEEK.com. «Und dann weitere acht Tage während der Saison. Wegen Covid-19 beginnt die Saison später, mit zusätzlichen Tests würden einige Teams deutlich mehr Geld ausgeben. Die privaten Tests erlauben jungen oder neuen Fahrern in dieser Klasse, sich an das Motorrad zu gewöhnen.»

Die Testbeschränkung sorgte dafür, dass beim ersten großen Wintertest am 20./21. Januar in Jerez bei miserablem Wetter nicht ein Superbike-Pilot auf die Strecke ging. Denn sobald eine Runde gefahren wurde, galt der Tag als Testtag. Und jeder will seine limitierten Testtage bestmöglich und idealerweise auf trockener Strecke absolvieren.

Schnell wurden Stimmen nach einer Regeländerung laut, denn die Teams hatten das Geld schon ausgegeben, um in Jerez zu sein, verzichteten aber wegen der Regeln aufs Fahren. Sparen tat das nichts.

Promoter Dorna reagierte schnell, ab jetzt sind auch halbe Testtage möglich. Per Definition gilt als solcher, wer zwischen 9 und 13 Uhr fährt oder von 13 Uhr bis zum Ende. Der Forderung, Regentage aus den Testbeschränkungen auszuklammern, wird bislang nicht nachgekommen.

Der Jerez-Test Ende Januar wäre also auch nach neuesten Regeln von keinem Fahrer genützt worden, weil die Zeiten auf abtrocknender Strecke mehrere Sekunden über der normalen Pace lagen. Dafür vergeudet niemand einen halben Testtag.

Kalender Superbike-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien