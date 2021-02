Es ist soweit: Superbike-Premiere von Tito Rabat (31)

Wegen unsicherer Reisebedingungen und wechselhaftem Wetter in Spanien hat sich das Superbike-Werksteam von Ducati kurzfristig für einen Test in Misano entschieden. Ebenfalls dabei: Rookie Tito Rabat.

Weil sich Mutationen der Lungenkrankheit SARS-CoV-2 zunehmend verbreiten, ändern sich die Reisebedingungen beinahe täglich. Viele Länder haben die Einreise deutlich erschwert, es lässt sich nur noch kurzfristig planen.



Aus diesem Grund haben sich die Ducati-Teams Aruba.it (Redding, Rinaldi) und Barni (Rabat) gegen den Test am 10./11. Februar in Jerez entschieden, bei dem Ducati seine sechs MotoGP-Piloten mit seriennahen Superbikes zum Üben auf die Strecke schicken will.

Stattdessen testen sie am heutigen Donnerstag in Misano. Es wurden auch andere italienische Teams wie Pedercini Kawasaki eingeladen, doch die Anfrage war zu kurzfristig. Außerdem bringt die Wettervorhersage zwar Sonnenschein, aber nur maximal 12 Grad Celsius.



Werksfahrer Scott Redding hat die letzten Wochen einige Tage mit einer privaten Panigale V4S in Cartagena und Jerez geübt und den Winterrost bereits abgeschüttelt.



Teamkollege Michael Ruben Rinaldi wird nach dem Test-Flop im Januar, als der Circuito de Jerez zwei Tage lang nie trocken wurde und es viel regnete, zum ersten Mal in diesem Jahr mit der Werks-V4R fahren.

Am wichtigsten ist der Tag für Tito Rabat, der mit seinem neuen Team Barni Ducati seine Superbike-Premiere erlebt. Nach fünf erfolglosen Jahren in der MotoGP-WM wechselte der Moto2-Weltmeister von 2014 in die seriennahe Meisterschaft, neben Jonas Folger (Bonovo Action BMW) ist er der vielversprechendste Rookie in diesem Jahr.



In Misano wird Rabat zum ersten Mal die Ducati im SBK-Trimm fahren, die vergangenen Wochen hat er bereits fleißig mit einer V4S auf spanischen Rennstrecken trainiert.

Seit Jahren gehört Barni Ducati zu den erfolgreichsten Privatteams in der Superbike-WM, die Truppe von Marco Barnabo hat eine enge Anbindung ans Werk in Borgo Panigale.



Ducati unternimmt einiges, um Rabat zufriedenzustellen. Denn der 31-Jährige hatte für die Saison 2021 einen gültigen MotoGP-Vertrag mit dem Avintia-Team, wurde aber zugunsten von Luca Marini aus dem Weg geräumt.

Kalender Superbike-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Team HRC:

Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)



MIE Racing Honda:

Takahashi? Mercado? Granado?



BMW Motorrad WorldSBK Team:

Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)



Team Bonovo Action BMW:

Jonas Folger (D)



RC Squadra Corse BMW:

Eugene Laverty (IRL)



Pata Yamaha Official WorldSBK Team:

Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha WorldSBK Junior Team:

Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)



Ten Kate RacingYamaha:

Cortese? Mercado?



Gil Motor Sport Yamaha:

Christophe Ponsson (F)



Kawasaki Racing Team:

Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti Racing:

Lucas Mahias (F)



Orelac Racing VerdNatura Kawasaki:

Isaac Vinales (E)



Outdo Kawasaki TPR:

Loris Cresson (B), ?



Aruba.it Racing Ducati:

Scott Redding (GB), Michael Ruben Rinaldi (I)



Team Go Eleven Ducati:

Chaz Davies (GB)



Motocorsa Racing Ducati:

Axel Bassani (I)



Barni Racing Team Ducati:

Tito Rabat (E)