Scott Redding (Ducati): Private Tests in Spanien

Nachdem der Jerez-Test buchstäblich ins Wasser fiel und auch die weiteren Testtermine zunehmend wackeln, trainiert der Ducati-Werkspilot in Spanien mit seiner Panigale V4S.

Aruba Ducati reiste am 20./21. Januar für den ersten Wintertest im Jahr 2021 nach Jerez, doch weil die Strecke nie trocken wurde, verzichteten sämtliche angereisten Teams. Hintergrund dafür ist das neue Test-Reglement, was maximal zehn Tage mit dem Einsatzmotorrad vorsieht.

Weitere mögliche Testtermine sind am 10./11. Februar in Jerez und am 4./5. März in Portimão, die aber wegen der schärferen Reisebeschränkungen bzw. Bestimmungen der Behörden im Zuge der Corona-Pandemie immer unwahrscheinlicher werden.



Auf privater Ebene lassen sich Trainings auf der Rennstrecke zur Zeit leichter organisieren. Um nach der Winterpause in Schwung zu kommen, nutzt Scott Redding eine weitgehend serienmäßige Ducati Panigale V4S. Der Werkspilot spulte Ende Januar zahlreiche Runden in Cartagena ab, um anschließend auf die Piste in Jerez zu wechseln.

«Wir sind hier in Jerez. Ich habe mit meiner V4S trainiert. Es war super gut», zitiert WorldSBK den Engländer. «Ich war ein wenig aufgeregt, mit dem Bike zu fahren. In diesem Jahr verzögert sich alles und der Test vor zwei Wochen klappte nicht. Jetzt konnte ich mich in den Sattel der Panigale V4S schwingen – ich freue mich schon darauf, mein Superbike zu fahren.»