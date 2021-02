Pedercini Kawasaki: Einer der letzten Plätze bald weg

Maximal vier Plätze sind für die Superbike-WM 2021 noch zu haben. Kawasaki-Teamchef Lucio Pedercini ist kurz davor, eine der Lücken zu schließen. MIE Honda gibt weiterhin Rätsel auf.

Promoter Dorna hat den Teams eine Frist gesetzt bis 6. Februar: Dann sollen sie ihre Fahrer für 2021 endgültig benennen.



In der Superbike-WM sind noch maximal vier Plätze zu haben: Zwei bei MIE Honda sowie jeweils einer bei Pedercini Kawasaki und Ten Kate Yamaha, sofern diese Teams die Finanzierung bewerkstelligen können.

Bei MIE Honda deutet einiges darauf hin, dass es mit Takumi Takahashi weitergeht, obwohl der 31-Jährige vergangene Saison nur klägliche sechs Punkte eroberte und WM-22. wurde – er kam nie über Platz 14 hinaus. Aber der Japaner steht bei der Honda Racing Corporation unter Vertrag und ist eine wichtige Brücke zwischen dem Satelliten- und dem Werksteam. Für den zweiten Platz fällt immer wieder der Name des Argentiniers Tati Mercado, doch Teamchefin Midori Moriwaki hüllt sich in Schweigen.

Kawasaki-Teamchef Lucio Pedercini bringt den belgischen Bezahlfahrer Loris Cresson an den Start. «Ob ich einen zweiten Piloten einsetze, entscheide ich diese Woche», sagte er gegenüber SPEEDWEEK.com. «Noch ist nichts unterschrieben.»



Doch seit Wochen pfeifen in Italien die Spatzen von den Dächern, dass Pedercini mit dem 23-jährigen Samuele Cavalieri verhandelt. Dem Vernehmen nach stehen sie kurz vor dem Vertragsabschluss.



Cavalieri gehörte in der Italienischen Superbike-Meisterschaft zu den Besten und hatte in der Superbike-WM als Ersatzfahrer für die Ducati-Teams Motocorsa und Barni bereits neun Einsätze. Seine beste Platzierung: zwei 13. Plätze in Misano 2019.

Ob es für Ten Kate in der Superbike-WM weitergeht, ist unklar. Mit einem potenziellen neuen Hauptsponsor wurde zwar eine Absichtserklärung unterschrieben, aber noch kein Vertrag. Fix ist hingegen der Einsatz in der Supersport-WM: Dort werden die Niederländer mit dem Schweizer Dominique Aegerter und dem Indonesier Galang Hendra Pratama antreten.

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Team HRC:

Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)



MIE Racing Honda:

Takahashi? Mercado? Granado?



BMW Motorrad WorldSBK Team:

Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)



Team Bonovo Action BMW:

Jonas Folger (D)



RC Squadra Corse BMW:

Eugene Laverty (IRL)



Pata Yamaha Official WorldSBK Team:

Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha WorldSBK Junior Team:

Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)



Ten Kate RacingYamaha:

Cortese? Mercado?



Gil Motor Sport Yamaha:

Christophe Ponsson (F)



Kawasaki Racing Team:

Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti Racing:

Lucas Mahias (F)



Orelac Racing VerdNatura Kawasaki:

Isaac Vinales (E)



Outdo Kawasaki TPR:

Loris Cresson (B), Cavalieri?



Aruba.it Racing Ducati:

Scott Redding (GB), Michael Ruben Rinaldi (I)



Team Go Eleven Ducati:

Chaz Davies (GB)



Motocorsa Racing Ducati:

Axel Bassani (I)



Barni Racing Team Ducati:

Tito Rabat (E)