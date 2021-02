Tito Rabats erste Eindrücke nach dem Superbike-Debüt 04.02.2021 - 20:15 Von Ivo Schützbach

Superbike-WM © Barni Tito Rabat auf der Barni-Ducati

Eigentlich wäre Tito Rabat am 20. Januar in Jerez zum ersten Mal ein Superbike in WM-Konfiguration gefahren, doch das Wetter spielte nicht mit. Am Mittwoch war es in Misano endlich soweit.