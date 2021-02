Ducati-Ass Scott Redding: «Ich spürte das Adrenalin»

Obwohl die Bedingungen auf dem Misano World Circuit am Mittwoch nicht optimal waren, konnte Ducati-Werksfahrer Scott Redding seinen ersten Testtag 2021 mit dem WM-Superbike absolvieren.

Zwar ließ sich die Sonne an der Adria am Mittwoch gegen Mittag blicken, das Thermometer stieg aber nie über 12 Grad Celsius. Die Bedingungen waren nicht ideal, Vizeweltmeister Scott Redding konnte auf seiner Ducati Panigale V4R aber immerhin 70 Runden drehen – Zeiten ließ sich Ducati keine entlocken.

«Das waren meine ersten Runden mit der Rennmaschine in der Saison 2021 und es lief gut», freute sich der Engländer, der bereits vorab mit einer seriennahen Panigale V4S in Cartagena und Jerez unterwegs war. «Am Morgen gab es viel Nebel und wir dachten erst, dass wir wieder nicht fahren können. Dann verzog sich der Nebel, es blieb aber ein bisschen kalt. Wir hatten einiges zu testen und konnten das letztlich auch tun. Ich fühlte mich gut auf dem Bike, ich spürte das Adrenalin und bin glücklich. Es war gut für alle im Team, dass wir in Misano fahren konnten.»

Den nächsten Wintertest hat Ducati auf den 15./16. März angesetzt, wiederum in Misano. Dann werden neben den Kundenteams Barni und Go Eleven auch das Yamaha-Werksteam, GRT und Ten Kate Yamaha sowie Puccetti Kawasaki dabei sein.

«Dann wird es hoffentlich deutlich wärmer und weniger neblig sein», grinste Redding. «Bis dahin werde ich mein Trainingsprogramm intensivieren und mich final auf den Saisonstart vorbereiten.»



Dieser soll planmäßig am letzten April-Wochenende auf dem TT Circuit in Assen in den Niederlanden sein.

Kalender Superbike-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien