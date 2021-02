SBK-WM 2021: Nach 27 Jahren ohne Phillip Island? 12.02.2021 - 16:06 Von Kay Hettich

Superbike-WM © Gold & Goose Wir würden Phillip Island vermissen, wenn die SBK-WM 2021 nicht nach Australien kann

Als einzige Rennstrecke hat Phillip Island 30 Superbike-Meetings veranstaltet, die letzten 27 ohne Unterbrechung. Ob die seriennahe Weltmeisterschaft auch in diesem Jahr in Australien fahren wird, steht in den Sternen.