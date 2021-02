Loris Baz: Erster Ducati-Test noch im Februar!

Seit die Zukunft von Loris Baz geklärt ist, geht es Schlag auf Schlag. Bereits im Februar könnte der Franzose sein Ducati-Debüt in der MotoAmerica geben.

Loris Baz stehen hektische Tage bevor. Der 28-Jährige einigte sich diese Woche mit Ducati New York auf eine Zusammenarbeit in der MotoAmerica 2021 und muss nun vieles organisieren – Koffer packen, Flug buchen, Unterkunft suchen und so weiter. Viel Zeit hat er dafür nicht, denn bereits in diesem Monat soll der erste Test mit der Ducati Panigale V4R stattfinden!



«Das Motorrad und die Reifen werde ich beim ersten Test Ende Februar kennen lernen», sagte Baz. «Dann werde ich mich darauf konzentrieren herauszufinden, wie man die Ducati und die Reifen fahren muss. Unser Ziel muss sein, für das Qualifying am Samstag und die Rennen am Sonntag bereit zu sein.»

Nach Michelin in der MotoGP (zuletzt 2018), Pirelli in der Superbike-WM (2019-2020) wird Baz in der MotoAmerica mit Reifenhersteller Dunlop zusammenarbeiten. Auch die meisten Rennstrecken werden neu für ihn sein, das Motorrad sowieso.



«Ich habe vor nichts Angst und ich denke nie, dass ich etwas nicht schaffen könnte», winkte Baz ab. «Ich bin in meiner Karriere schon so ziemlich jedes Motorrad und jeden Reifen gefahren. Mit Dunlop bin ich zwar nur ein Rennwochenende in der IDM gefahren, aber darüber bin ich nicht besorgt. Das Lernen von neuen Rennstrecken ist unser Job, mir fiel es immer recht leicht. Die V4R kenne ich auch noch nicht, aber Ducati steht hinter dem Projekt – sie wollen mit einem Top-Team die MotoAmerica gewinnen!»

Die MotoAmerica 2021 beginnt Ende April und besteht aus zehn Meetings. Während der Saison wird der Franzose in den USA bleiben.



«Ich werde Ende Februar zu den ersten Tests und dann noch einmal vor Saisonbeginn in die USA reisen. Zwischen den Rennen werde ich aber nicht zurück nach Frankreich kommen können», grübelte Baz. «Im Moment beschäftige ich mich damit, wie man die Quarantäne in den USA vermeiden kann. Wir werden die nächsten Monate abwarten müssen, wie schwierig Flugreisen sein werden. Die Pandemie macht es komplizierter. Für Profisportler gibt es jedoch Erleichterungen, deshalb bin ich zuversichtlich.»