Jonas Folger mit iXS: «Ein authentischer Botschafter»

2021 bringt für Jonas Folger viel Neues: Er startet erstmals Vollzeit in der Superbike-WM, fährt erstmals eine BMW und hat mit der Schweizer Firma iXS einen Bekleidungshersteller als neuen Sponsor.

Seit einer Woche ist Jonas Folger in Spanien und bereitet sich mit einer seriennahen BMW S1000RR auf die planmäßig Ende April beginnende Superbike-WM 2021 vor. Für den Deutschen Meister wird es nach einigen Wildcard-Einsätzen im vergangenen Jahr die erste volle SBK-Saison. Sein Team Bonovo MGM begleitet ihn auf diesem Weg, hat aber von Yamaha zu BMW gewechselt.

Nach vielen Jahren mit Lederkombi von Alpinestars wechselte Folger zu iXS, der Schweizer Hersteller hat mit ihm eine intensive Zusammenarbeit gestartet. Ziel ist, das Gesamtpaket von Mensch, persönlicher Schutzausrüstung und Maschine noch konkurrenzfähiger zu machen. iXS wird alles daransetzen, um Jonas bei der Abdeckung seiner persönlichen Bedürfnisse mit passenden Lösungen zu unterstützen.

Mit Jonas im Team Bonovo MGM BMW tritt erstmals in der Superbike-WM ein deutscher Fahrer auf einem deutschen Motorrad und in einem deutschen Team an. Eine besondere Kombination, die sehr gut zu iXS passt. Die hostettler ag und ihre Schweizer Marke iXS sind stark im deutschsprachigen Raum verwurzelt. Zudem betreibt hostettler im süddeutschen Müllheim/Baden sein internationales Logistikzentrum, von wo die Kundschaft mit Motorradbekleidung und -zubehör beliefert wird. iXS schätzt neben Folgers großem Talent seinen enormen Trainingsfleiß, seinen unbändigen Einsatzwillen und seine bedingungslose Hingabe für den Motorradrennsport. Mit seiner zielstrebigen Art ist Jonas ein äußerst authentischer Botschafter der Marke iXS.

«Der Gewinn des IDM-Superbike-Meistertitels 2020 soll die Basis für eine erfolgreiche Fortsetzung meiner Karriere darstellen», hielt der fünffache GP-Sieger fest. «Ich gehe mit großen Erwartungen in meine Rookie-Saison in der Superbike-WM und möchte permanent in die Top-10 fahren. Dazu muss alles optimal zusammenpassen. Die individuelle Unterstützung von iXS ermöglicht es mir, meine Rennkombi ideal auf mich, meinen Fahrstil und die Maschine anzupassen. So erreichen wir die perfekte Integration meiner Trainings- und Rennausrüstung. Ich will in der Weltspitze unterwegs sein und mit der Unterstützung von iXS bin ich sicher, die richtige Kombi dafür zu tragen. Wir streben eine langjährige Zusammenarbeit an, die wir gemeinsam durch Erfolge krönen möchten.»

Die Marke iXS wurde 1979 von der hostettler ag gegründet. Heute gehört iXS zu den weltweit führenden Zweirad-Bekleidungsmarken und wird in über 50 Ländern vertrieben. Seit mehr als 40 Jahren ist iXS mit großer Leidenschaft auf den Rennplätzen der Welt zuhause, die Expertise der Rennfahrer fließt seit jeher in die Entwicklung der Produkte ein. Die in Sursee (Schweiz) ansäßige hostettler ag gehört zur hostettler group und beschäftigt über 850 Mitarbeiter. Neben Jonas Folger werden aus dem SBK-Fahrerlager Isaac Viñales, Randy Krummenacher, Dominique Aegerter, Philipp Öttl und Steven Odendaal unterstützt, außerdem Moto2-Pilot Tom Lüthi.

Kalender der SBK-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien*

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien**

12.–14. November Lombok/Indonesien**



*nur Superbike

** ohne Supersport 300