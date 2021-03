Neue Kawasaki ZX-10RR noch rar: Orelac wartet

Für die Superbike-WM 2021 verpflichtete das spanische Orelac-Team mit Isaac Vinales einen Rookie. Bereit ist man für die Saison noch nicht – die neue Kawasaki ZX-10RR wurde noch nicht geliefert.

Orelac ist rückwärts geschrieben der Nachname von Teambesitzer Jose Calero. Sein Rennteam gründetet der Spanier vergleichsweise spät. Zuerst engagierte sich das spanische Team nur in der Supersport-Kategorie, seit 2018 auch in der Superbike-WM. In der Saison 2021 tritt das Kawasaki-Team mit Rookie Isaac Vinales an.



Die letzten zwei Jahre fuhr Vinales im finnischen Kallio-Team eine Yamaha R6 und muss sich auf das schwerere und leistungsstärkere Superbike umstellen. Zuletzt testete Orelac VerdNatura Kawasaki vor einer Woche in Portimão gemeinsam mit dem Werksteam.

Wegen des neuen Testreglement stehen dem Spanier aber nur zehn Testtage zur Verfügung, um sich an sein Arbeitsgerät zu gewöhnen. Erschwerend für den 27-Jährigen kommt hinzu, dass Orelac bisher nur das letztjährige Motorrad in seiner Werkstatt stehen hat. Wann die neue, aerodynamisch effektivere und stärkere Ninja ZX-10RR geliefert wird, ist offen.



«Wir werden die neue Kawasaki bekommen, allerdings müssen wir uns noch gedulden», bestätigte Nacho Calero. «Das Kawasaki-Werksteam wird weiter mit der ZX-10RR testen. Erst wenn alles erledigt ist, werden wir das Motorrad bekommen.»

Anders als die Kawasaki-Teams Puccetti und Pedercini, die ihre Motorräder mit Teilen der Rennabteilung selbst aufbauen, erhält Orelac offenbar ein fertiges Race-Bike.