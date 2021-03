Kawasaki-Test in Portimão – wegen Covid ein Kraftakt

Nur Jonathan Rea wird in Portimao für das Kawasaki-Werksteam testen

Obwohl die Superbike-WM 2021 frühestens Anfang Mai in Estoril beginnt, macht Kawasaki bei seinen Vorbereitungen auf die neue Saison Druck. «Alle Anstrengungen sind es wert», sagte Teammanager Guim Roda.

Die drei BMW-Teams (Sykes, van der Mark, Folger, Laverty) haben sich wegen der aktuellen Corona-Situation in Portugal vom Portimão-Test ebenso abgemeldet wie Pedercini Kawasaki (Cresson, Cavalieri) und Gil Yamaha (Ponsson). Übrig blieb nur das Kawasaki-Werksteam sowie Orelac-Racing. Und weil Alex Lowes nicht fit ist, werden sich nur Jonathan Rea und Isaac Vinales die Strecke teilen.



«Für uns ist dieser Test sehr wichtig. Es war nicht einfach, ihn zu organisieren», hielt Teammanager Guim Roda fest. «Wir haben ihn bereits vor zwei Monaten als Teil unseres Entwicklungsprogramms geplant. Wir haben darauf bestanden, ihn durchzuziehen.»



«Wir wollen unsere neue ZX-10RR weiter entwickeln und einstellen. Es ist sehr wichtig, dass die Veränderungen auf verschiedenen Rennstrecken nachvollziehen, um die richtigen Schlüsse zu ziehen und uns nicht zu verrennen», erklärte der Spanier weiter. «Alle logistischen, persönlichen und wirtschaftlichen Bemühungen sind es wert, weil die Erkenntnisse für diese Saison sehr wichtig sein werden. Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt.»

Der zweitägige Test in Portimão ist bereits der zweite in Folge mit nur einem Piloten. Alex Lowes hatte sich vor vier Wochen beim Flat-Track-Training Zerrungen an der Schulter zugezogen. Obwohl die Ärzte nur von zwei bis drei Wochen Pause ausgingen, entschied Kawasaki, den Engländer weiter zu schonen.



«Es ist eine Schande, dass Alex bei diesem Test nicht dabei sein kann», bedauerte Roda. «Er wäre auf dem Bike aber er nicht zu 100 Prozent fit, deshalb geben wir ihm lieber ein bisschen mehr Zeit. Wir wollen sicher sein, dass er, wenn er auf die Ninja steigt, maximal pushen kann.»

Vor dem ersten Saisonrennen plant Kawasaki weitere Tests.



«Vor dem offiziellen Test in Barcelona können wir hoffentlich einen weiteren Test durchführen, damit sich Alex den Rost abfahren kann. Wir müssen abwarten. Die aktuelle Situation ist wegen Covid-19 nicht einfach. Wir werden alle Protokolle einhalten und Sicherheitsvorkehrungen treffen, damit wir den geringstmöglichen Kontakt haben. Hoffentlich können wir gute Arbeit leisten, um KHI noch mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, damit wir alle kleinen Details des Motorrads weiterentwickeln können, damit wir so wettbewerbsfähig sind, wie wir in die Saison starten können. “