Neue Kawasaki ZX-10RR: «Eine unglaubliche Waffe»

Weil seit diesem Winter die Testtage für die Fahrer der Superbike-WM auf zehn limitiert sind, überlegen sich die Teams sehr genau, wann sie fahren. Kawasaki packte in Portimao nach einem halben Tag zusammen.

Ohne seinen verletzten Teamkollegen Alex Lowes (Schulterzerrung) testete Kawasaki-Werksfahrer Jonathan Rea am Donnerstag in Portimao, mit auf der Strecke war lediglich Isaac Vinales aus dem Kawasaki-Kundenteam Orelac VerdNatura.



Rea fuhr mit dem weichen SCX-Reifen von Pirelli, der für die Sprintrennen konstruiert wurde, am Vormittag erstaunliche 1:41,472 min. Damit blieb der sechsfache Weltmeister genau 0,2 sec über der schnellsten Rennrunde in Portimao, von ihm selbst mit dem identischen Reifenmodell 2019 im Sprintrennen gefahren.

«Johnny fühlt sich gut», grinste dessen Crew-Chief Pere Riba nach dem halben Testtag in Portimao. Wegen schlechter werdendem Wetter packte die Truppe zum Mittag zusammen. «Bereits beim vorhergehenden Test in Jerez haben wir verschiedene Lösungen mit der Elektronik versucht, jetzt müssen wir die Erkenntnisse von Portimao noch auf einer anderen Strecke bestätigen. Wir begannen morgens um 9 Uhr mit der Abstimmung von Jerez und stellten fest, dass unsere Entwicklungsrichtung stimmt – Johnny war schnell, sehr schnell. Der neue Asphalt hat weniger Wellen und auch der Griplevel hat sich verändert, deshalb war unser Gefühl nicht identisch wie beim letzten Mal. Trotzdem fuhr er mit dem SCX um 0,4 sec schneller als während des letzten Rennwochenendes. Ich bin glücklich über die Basis für 2021. Die gesparten Testtage von Portimao heben wir für andere Strecken und näher zum Saisonbeginn auf.»

Die nächsten Tests wird das Kawasaki Racing Team in Jerez und Ende März in Barcelona haben, dann wird auch Alex Lowes wieder dabei sein. «Wir entwickeln die neue ZX-10RR zu einer unglaublichen Waffe, mit der wir 2021 um den Titel kämpfen wollen», unterstrich Teammanager Guim Roa. «Ich bin überzeugt, dass Promoter Dorna eine Meisterschaft mit 13 Events organisieren wird. Wenn diese losgeht, müssen wir vollkommen bereit sein.»

Kalender der SBK-WM 2021, Stand 15. Februar:

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien