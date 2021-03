Kohta Nozane: Zuerst MotoGP-, dann Superbike-Test 09.03.2021 - 15:39 Von Kay Hettich

Superbike-WM © Gold & Goose Kohta Nozane ist Yamahas Hoffnung für die Superbike-WM

Nach dem Gewinn der japanischen Superbike-Serie wurde Kohta Nozane von Yamaha in die Superbike-WM 2021 befördert. Vor seinem ersten Test in diesem Jahr drehte der 25-Jährige beim MotoGP-Test in Katar flotte Runden.