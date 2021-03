SBK-WM in Navarra: Veranstalter rechnet mit Publikum

Die Rennstrecke in Navarra wurde 2010 eröffnet

Der Circuito Navarra ist bereits die siebte Rennstrecke in Spanien, auf der die Superbike-WM gastieren wird. Beim Debüt im August hofft der Betreiber auf zahlende Besucher – der Ticketverkauf soll bald beginnen.

Wegen den behördlichen Bestimmungen im Zuge der Corona-Pandemie wurde am Dienstag die dritte Version des diesjährigen Kalenders der Superbike-WM veröffentlicht. Die bisherigen Änderungen: Der ursprüngliche Saisonauftakt in Assen wurde von April auf Juli verschoben und das Meeting in Estoril wurde ohne neuen Termin zu den Akten gelegt. Neu hinzugekommen ist dafür ein Meeting auf der spanischen Rennstrecke Navarra.

Auf der leicht hügeligen Strecke mit sechs Links- und neun Rechtskurven fanden bisher hauptsächlich Autorennen statt, aber auch nationale Motorradrennen zur Spanischen Meisterschaft. Der Event der seriennahen Weltmeisterschaft ist für Navarra ein Highlight. Der Betreiber erhofft sich dadurch internationale Aufmerksamkeit.



«Wir freuen uns sehr, zum ersten Mal in Navarra ein Meeting der Superbike-Weltmeisterschaft ausrichten zu können. Diese Veranstaltung ist für die Rennstrecke eine großartige Gelegenheit, um ihn international zu positionieren – und für Navarra im Allgemeinen», freut sich Rennstrecken-Direktor Javier de la Fuente.

Schon bald soll der Ticketverkauf für das Rennenwochenende am 21./22. August starten. Zuschauer finden Platz auf dem Dach des Boxengebäudes, einer Tribüne gegenüber sowie auf Naturtribünen Platz.



«Je nach dem die epidemiologischen Entwicklung es zulässt vertrauen wir darauf, dass Fans aus der Region, aber auch überregional ein Wochenende bei uns verbringen können», hofft Fuente. «Die Besucher und die Serie an sich geben dem Tourismus- und Dienstleistungssektor der Region hoffentlich einen Schub.»