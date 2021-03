Tito Rabat (Ducati): Jede Woche auf der Rennstrecke

Dass er Rennfahrer im Hauptberuf ist, merkt bei Tito Rabat am Deutlichsten. Der Barni Ducati-Pilot verbringt mehr Zeit auf einem Motorrad als jeder andere Pilot der Superbike-WM 2021.

Stammpiloten der Superbike-WM 2021 dürfen zwar nur zehn Tage mit ihrem Team und Motorrad testen, mit einer Serienmaschine dürfen sie jedoch so viel fahren wie sie wollen. Und von dieser Möglichkeit macht kein anderer Rennfahrer so viel Gebrauch wie Tito Rabat. Dass die Ducati Panigale V4S der V4R sehr ähnlich ist, macht das private Training für den Spanier umso interessanter.

Mit seinem Trainingsmotorrad im Transporter ist Rabat permanent unterwegs, um auf einer Rennstrecke Kilometer abzuspulen. Im Januar trainierte er in Cartagena und Almeria. Anfang Februar gab er in Misano sein Debüt auf der Barni-Ducati und fuhr darauf wieder mit der V4S in Jerez, auf Mallorca und in Barcelona! Dazu kommen unzählige MiniBike-, Motocross- und DirtTrack-Trainingseinheiten.



Sein Programm zieht der 31-Jährige unermüdlich durch: Der März begann mit einem zweitägigen Training in Valencia!

Als nächstes steht für Rabat der zweite Test mit seinem Barni-Team auf dem Programm, der am Montag und Dienstag nächster Woche in Misano stattfindet.