SBK-Kalender: Estoril verschoben, neue Rennstrecke

Wie angekündigt, hat Promoter Dorna soeben die dritte Version des diesjährigen SBK-Kalenders vorgestellt. Der Saisonstart wird auf Ende Mai verschoben, außerdem wird es eine Premiere geben.

Am 15. Februar wurde der ursprünglich als Saisonstart geplante Event auf dem TT Circuit in Assen von Ende April auf Ende Juli verlegt und Kalender-Version Nummer 2 präsentiert.



Soeben kam Version Nummer 3, erwartungsgemäß wurde der Saisonstart erneut verschoben und soll jetzt vom 21. bis 23. Mai im MotorLand Aragón sein.

Wie Assen wurde Estoril (ursprünglich 7. bis 9. Mai) verschoben, der Termin ist aber noch offen. Portugal wurde am 8. November 2020 als Risikogebiet eingestuft, was derzeit auf sehr viele Länder weltweit zutrifft. Seit 24. Januar gilt der Südwestzipfel Europas als Hochinzidenzgebiet und wurde drei Tage später zudem zum Virusvariantengebiet erklärt. Für sämtliche Menschen, die aus solchen Gebieten ankommen, gelten derzeit in vielen Ländern restriktive Einreise- und Quarantänevorschriften, was einen geregelten Ablauf der Weltmeisterschaft fast unmöglich macht.

Sollten Estoril und Phillip Island wegfallen, würde der Kalender auf zehn Events schrumpfen.



Promoter Dorna hat sich deswegen kurzfristig mit den Rennstreckenbetreibern in Navarra in Nordspanien geeinigt, nachdem die Verhandlungen mit Most in Tschechien Ende letzte Woche gescheitert waren.

Navarra liegt 130 Kilometer südöstlich von Bilbao, zur Grenze nach Andorra ist es gleich weit. Die Rennstrecke wurde 2010 eröffnet und ist 3933 Meter lang, die längste Gerade misst 800 Meter. Es gibt 15 Kurven, sechs Links- und neun Rechtskurven. Das Fahrerlager bietet 41.000 Quadratmeter Platz. Bislang war die Sportwagen-Weltmeisterschaft die prestigeträchtigste Rennserie.



Navarra ist nach Aragón, Jerez und Barcelona bereits der vierte Austragungsort in Spanien.

Fragezeichen stehen weiterhin hinter den Übersee-Rennen zum Ende der Saison. Nach diversen Äußerungen von politisch Verantwortlichen geht momentan kaum jemand davon aus, dass es 2021 einen Event auf Phillip Island in Australien geben wird. Und Indonesien sowie Argentinien sind für die Dorna nur dann rentabel, wenn die örtlichen Promoter die komplette Antrittsgebühr bezahlen können. Was wiederum nur möglich ist, wenn sie ein normales Zuschauer-Aufkommen ohne Corona-Auflagen haben.

Kalender der SBK-WM 2021, Stand 15. Februar:

21.–23. Mai: Aragón/Spanien

11.–13. Juni: Misano/Italien

02.–04. Juli: Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli: Assen/Niederlande

20.–22. August: Navarra/Spanien

03.–05. September: Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September: Barcelona/Spanien

24.–26. September: Jerez/Spanien

01.–03. Oktober: Portimão/Portugal

15.–17. Oktober: San Juan/Argentinien

12.–14. November: Lombok/Indonesien

Termin offen: Phillip Island/Australien

Termin offen: Estoril/Portugal