300er-Weltmeister will es bis in die SBK-WM schaffen

Jeffrey Buis will eines Tages Superbike-Weltmeister sein

Bereits seit 2017 gibt es die Supersport-WM 300, aber nur ein Weltmeister schaffte es bisher über die Nachwuchsserie hinaus. Jeffrey Buis will das ändern und Superbike-Weltmeister werden.

Der erste Weltmeister der Supersport-WM 300 war der Spanier Marc Garcia. Der mittlerweile 21-Jährige wird auch 2021 die Nachwuchsserie bestreiten. Selbiges trifft auch auf seine Nachfolgerin Ana Carrasco (24) zu, die in diesem Jahr mit dem Kawasaki-Werksteam erneut auf Titeljagd geht.



Der Weltmeister von 2019, Manuel Gonzalez, stieg bisher als einziger Titelträger auf und etablierte sich im vergangenen Jahr in der Supersport-Klasse mit 600-ccm. Der aktuelle Weltmeister, Jeffrey Buis, wird hingegen seinen Titel in diesem Jahr verteidigen.



«Dort kann ich noch mehr lernen und Erfahrungen sammeln», begründete der 19-Jährige seine Entscheidung.

Buis fährt für das belgische Kawasaki-Team MTM, mit dem für 2022 der Aufstieg in die 600er-Kategorie geplant ist.



«Parallel fahre ich privat eine ZX-6R und sammle damit Erfahrungen, bevor ich nächstes Jahr Vollzeit in die Supersport-WM aufsteige», bestätigte der Teeanger. «Ich habe ein gutes Gefühl mit der ZX-6R, auch weil mein Team schon vor einigen Jahren Erfahrungen damit gemacht hat. Wir haben einige Setups, die wir ausprobieren können. Für mich fühlt sich das Bike großartig an; es hat viel mehr Leistung, aber das ist gut. Die Linienwahl und die Bremspunkte sind anders, letztendlich ist es aber auch nur ein Motorrad.»

Die Pläne von Buis gehen aber noch viel weiter. «Mein Ziel ist, Superbike-Weltmeister zu werden», betonte der Kawasaki-Pilot. «In diesem Fahrerlager fühle ich mich wohl, für mich ist es das beste Paddock. In fünf Jahren hoffe ich, dass ich in der Superbike-WM fahren werde.»