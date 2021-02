Supersport-WM 300 ohne deutschsprachige Teilnehmer

Die Teilnehmerliste der Supersport-WM 300 ist umfangreicher als erwartet. Die vorläufige Teilnehmerliste der FIM umfasst 42 Piloten – aber keinen deutschsprachigen und nur eine KTM.

Durch die Abschaffung der zweiten Gruppe in der Supersport-WM 300 können in der Saison 2021 nicht mehr wie bisher über 50 Piloten untergebracht werden, dennoch wird das Teilnehmerfeld üppig. Mit 36 Piloten wurde gerechnet, elf Wochen vor dem Saisonauftakt in Assen bestätigte die FIM vor wenigen Minuten jedoch ordentliche 42!



Das Weltmeisterteam MTM Kawasaki bietet neben Aushängeschild Jeffrey Buis drei weitere Fahrer auf. Die Hoffnungen von Yamaha ruhen auf Bahattin Sofuoglu, dem Cousin von Supersport-Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu. Einzige weibliche Teilnehmerin ist Ana Carrasco (Kawasaki).



Was traurig stimmt: In der Liste fehlt ein Fahrer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Die Kawasaki Ninja 400 bleibt das dominierende Motorrad. Neben 27 Kawasaki gibt es 14 Yamaha R3 und nur eine KTM RC390 vom sächsischen Team Freudenberg.

Die jüngste Bestätigung meldete das Team 109 – benannt nach der Startnummer von Sean Hurly, der bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückte und dessen Vater ein Förderprogramm für irische Motorsportler ins Leben rief. Das Kawasaki-Team ermöglicht James McManus eine volle Saison in der Supersport-WM 300. Sein WM-Debüt gab der 16-Jährige mit einer Wildcard in Estoril 2020.



ProGP Kawasaki bestätigte mit Gabriele Mastroluca einen der jüngsten Piloten für die diesjährige 300er-WM. Der Italiener wurde am Montag 16 Jahre alt.

Auch weitere Yamaha-Piloten sind hinzugekommen. Mit zwei Neuzugänge in der Supersport-WM 300 geht Machado Came ins Rennen. Der Niederländer Ruben Bijman (NL) beendete die letztährige IDM SSP300 als Neunter, aus der spanischen Moto3-Serie wechselt Vicente Pérez ins Paddock der seriennahen Meisterschaft. Der Spanier wurde 2020 mit einem Sieg und sechs Top-3-Ergebnissen Gesamtdritter.