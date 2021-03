Tom Sykes über BMW: «Absolut unglaubliche Arbeit»

Die Erwartungen seitens BMW und der Fans weltweit in die speziell für die Superbike-WM entwickelte M1000RR sind riesig. Werksfahrer Tom Sykes sagt: «Alle Vorzeichen sind positiv!»

Weil die Bedingungen diese Woche hervorragend waren, entschied sich das BMW-Werksteam entgegen der ursprünglichen Pläne drei statt zwei Tage auf dem Circuito de Jerez zu testen; Tom Sykes und Michael van der Mark waren von Montag bis Mittwochabend auf der Strecke.

Es war der erste Test mit der fertigen neuen M1000RR, das erste Motorrad, das BMW speziell für die Superbike-WM entwickelt hat. Bislang kamen bei Tests in Estoril und Miramas nur Hybride aus altem und neuem Bike zum Einsatz, das war Mitte Oktober und Anfang Dezember letztes Jahr.

Während die Konkurrenz von Ducati, Kawasaki, Honda und Yamaha seit Wochen testet, konzentrierte sich BMW auf die Entwicklung des neuen Motorrads. Weil die Saison drei Monate später als gewöhnlich erst Ende Mai beginnt, konnte sich die deutsche Manufaktur diese Zeit nehmen.

«Es war lange her, seit ich zum letzten Mal ein Motorrad fuhr», erzählte Sykes, der zuletzt am 19. Oktober 2020 in Estoril für BMW testete. «Und ich kann sagen: Die Jungs haben über den Winter absolut unglaubliche Arbeit geleistet. Sie haben sehr gut und sehr produktiv gearbeitet, um in der Pause das Potenzial bestmöglich zu entfalten. Es war eine gewichtige Entscheidung, nicht früher testen zu gehen. Jetzt waren wir in Jerez und ich bin glücklich. Wir hatten keinen Druck, konnten an der Entwicklung arbeiten und unser Ding durchziehen.»

BMW hatte die Strecke in Südspanien exklusiv gemietet, neben Sykes und Teamkollege van der Mark waren nur Jonas Folger aus dem Satelliten-Team Bonovo MGM sowie KTMs MotoGP-Testfahrer Dani Pedrosa unterwegs.

«Während des Winters wurde an allen Schlüsselelementen gearbeitet und ich bin sehr zufrieden mit unseren Fortschritten», hielt Sykes fest, der mit einem Qualifyer-Reifen eine mittlere 1:38er-Zeit fuhr. «Das Ergebnis passt und wir konnten viele wertvolle Informationen sammeln. Die Atmosphäre im Team ist fantastisch, wir hatten eine großartige Zeit zusammen. Jetzt haben wir ein paar Tage Zeit zum Erholen, dann geht es zum nächsten Test. Alle Vorzeichen mit der neuen M1000RR sind positiv, ich kann es kaum erwarten, noch mehr Potenzial von ihr zu nutzen.»

Am 31. März und 1. April testet BMW zusammen mit den meisten Teams der Superbike-WM 2021 auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo bei Barcelona. Das wird das erste Kräftemessen der M1000RR mit der Konkurrenz.

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Team HRC:

Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)



MIE Racing Honda Team:

Takahashi? Mercado?



BMW Motorrad WorldSBK Team:

Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo MGM BMW:

Jonas Folger (D)



RC Squadra Corse BMW:

Eugene Laverty (IRL)



Pata Yamaha WorldSBK Team:

Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha WorldSBK Team:

Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)



Gil Motor Sport Yamaha:

Christophe Ponsson (F)



Kawasaki Racing Team WorldSBK:

Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti Racing:

Lucas Mahias (F)



Orelac Racing VerdNatura Kawasaki:

Isaac Vinales (E)



Team Pedercini Racing Kawasaki:

Loris Cresson (B), Samuele Cavalieri (I)



Aruba.it Racing Ducati:

Scott Redding (GB), Michael Ruben Rinaldi (I)



Team GoEleven Ducati:

Chaz Davies (GB)



Motocorsa Racing Ducati:

Axel Bassani (I)



Barni Racing Team Ducati:

Tito Rabat (E)