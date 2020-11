MTM Kawasaki plant langfristig mit 300er-Weltmeister 28.11.2020 - 14:21 Von Kay Hettich

Supersport-WM 300 © Kawasaki Jeffrey Buis ist SSP-300-Weltmeister 2020

In seinem zweiten Jahr in der Supersport-300 krönte sich Jeffrey Buis zum Weltmeister. Obwohl der Niederländer 2021 erneut in der Nachwuchsserie antritt, setzt ihn sein Team MTM Kawasaki parallel auf ein 600er Motorrad.