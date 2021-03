GRT Yamaha: Die 2021er-R1 für Gerloff und Nozane

Mit Garrett Gerloff und Kohta Nozane hat GRT Yamaha eine vielversprechende Fahrerpaarung für die Superbike-WM 2021 unter Vertrag. Was noch nicht bekannt war, deckte das italienische Team vor wenigen Minuten auf.

Das Giansanti Racing Team (GRT) ist das Nachwuchsteam von Yamaha in der Superbike-WM, dennoch sind Garret Gerloff und Kohta Nozane jeweils ein Jahr älter als die Werkspiloten Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli. Die GRT-Asse sind allerdings international weit weniger erfahren.

Nachdem Gerloff im vergangenen Jahr seine Rookie-Saison in der seriennahen Weltmeisterschaft absolvierte, wird dem US-Amerikaner 2021 viel zugetraut. Bereits in seinem ersten Jahr brauste der 25-Jährige in drei Rennen auf das Podium und beendete die Saison als Elfter.



Nozane fuhr noch nie international, gewann im letzten Jahr aber überlegen die japanische Superbike-Serie. Bei den Wintertests hinterließ der Japaner einen guten Eindruck, obwohl er die Rennstrecken, die Pirelli-Reifen und die R1 im WM-Trimm nicht kannte.

Bevor die GRT-Piloten am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche beim Barcelona-Test auf ihre Motorräder steigen, enthüllte das Team in diesen Minuten das Design für die bevorstehende Saison.



Optisch hat sich die GRT Yamaha wenig verändert: Das typische Blau von Yamaha dominiert, große Flächen auf der Verkleidung warten noch auf Sponsoren. Neu an Bord als Sponsor ist EOS. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München stellt 3D-Drucker her.

Zum Einsatz kommt aber die aktuelle Version der R1 von 2021!



«Wir sind sehr stolz darauf, unser 2021er-Outfit hier in Barcelona zu präsentieren», sagte Teammanager Filipo Conti. «Ganz klar haben wir nach einer wirklich positiven Saison 2020 sehr hohe Erwartungen an Garrett Gerloff – er erzielte mehrere Podestplätze und kämpfte um Siege. Kohta Nozane hat sich gut in das Team eingelebt und verbessert sich jedes Mal, wenn er auf das Fahrrad steigt. Wir können es kaum erwarten, mit unseren neuen Yamaha R1 die Arbeit aufzunehmen.»