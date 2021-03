Takumi Takahashi (31): Honda hat ihn umdisponiert

Nach nur einer vollen Saison ist die Karriere von Takumi Takahashi in der Superbike-WM beendet. Die Honda Racing Corporation hat sich überraschend dafür entschieden, ihn in Großbritannien fahren zu lassen.

Takumi Takahashi hat für Honda viel geleistet: 2017 beendete er die Yamaha-Siegesserie in der Japanischen Superbike-Meisterschaft; 2018 und 2019 wurde er Vizemeister. Das legendäre Acht-Stunden-Rennen in Suzuka gewann er 2010, 2013 und 2014. Als Belohnung wurde er von der Honda Racing Corporation für 2020 in die Superbike-WM transferiert, blieb dort im Team von Midori Moriwaki aber äußerst blass. In 24 Rennen schaffte er es nur viermal in die Punkte – 14. Plätze in Barcelona und Magny-Cours sind seine Highlights. Wieviel des Misserfolgs auf das Material zurückzuführen ist, lässt sich schwer sagen: MIE Honda verfolgt in vielen Bereichen andere technische Wege als das Werksteam mit Alvaro Bautista und Leon Haslam.

2020 stand Takahashi bei der Honda Racing Corporation unter Vertrag, zuständig für alle Werksauftritte des größten Motorrad-Herstellers. Das hatte für Moriwaki den Vorteil, dass sie nicht nur eng an die Rennabteilung von Honda angebunden war, sondern sich auch das Gehalt des Japaners sparte.



Überraschend hat Honda Takahashi (31) jetzt in der Britischen Superbike-Meisterschaft untergebracht: Im Team Honda UK wird er Kollege von Glenn Irwin und Ryo Mizuno. Der erste Event ist auf Ende Juni in Oulton Park datiert.



MIE Honda hat den Argentinier Leandro Mercado für die Superbike-WM 2021 bestätigt. Teamchefin Midori plant auf Nachfrage weiterhin mit zwei Fahrern, hüllt sich aber in Schweigen wer das sein könnte, nachdem Takahashi für sie nicht mehr verfügbar ist.