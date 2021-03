So sieht die Go Eleven Ducati von Chaz Davies aus

Rein virtuell präsentierte das Ducati-Team Go Eleven sein Projekt für die Superbike-WM 2021. Top-Pilot Chaz Davies bekommt mit der V4R ein schnelles und hübsches Arbeitsgerät.

Go Eleven Ducati avancierte im vergangen Jahr mit Michael Rindali zum besten Kundenteam der Superbike-WM 2020. Für die Saison 2021 wechselte der junge Italiener in das Aruba.it Ducati Werksteam.



Seit Ende November wissen wir: Quasi im Tausch wechselt der langjährige Werkspilot Chaz Davies zur privaten Truppe. Davies wurde der Wechsel ins Kundenteam schmackhaft gemacht, indem er dort nahezu identisches Material erhalten wird.

Hinter Go Eleven steht der italienische Geschäftsmann Gianni Ramello, dessen Team früher als Sterilgarda Ducati bekannt und 2008 unter anderem mit Max Biaggi und Ruben Xaus erfolgreich war.



Für seine Teampräsentation wählte Go Eleven das idyllische Weingut ‹Cantine San Silvestro› in Novelle (Norditalien). Ursprünglich sollte unter Einhaltung eines Hygiene-Protokolls eine reduzierte Gästezahl anwesend sein, doch wegen aktueller behördlicher Bestimmungen musste darauf verzichtet werden. Die Veranstaltung wird in diesen Minuten auf Facebook und YouTube live gestreamt.

Offen war nur noch das Design der Ducati Panigale V4R. Während die meisten Sponsoren an Bord blieben, prangt auf der Davies-Ducati nun prominent auch das Logo von IT Riese Aruba mit seiner Sparte ‹Fibra›. Statt rot und gelb dominiert ein helles blau.



Anwesend bei der Präsentation vor Ort waren Teameigner Gianni Ramello und Teammanager Denis Sacchetti.



«Chaz ist für mich einer der stärksten Superbike-Piloten überhaupt. Seit bestimmt sieben Jahren ist er, neben Jonathan Rea, immer konkurrenzfähig gewesen», sagte Sacchetti. «Ohne Zweifel haben wir mit ihm den besten verfügbaren Fahrer und von Ducati bekommen wir ein sehr gutes Motorrad. Das motiviert das gesamte Team für die anstehende Saison. Wir wollen Spaß haben und wenn die Stimmung gut ist, werden auch die entsprechende Ergebnisse kommen.»