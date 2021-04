Álvaro Bautista (Honda) erwartet einen großen Kampf

Beim offiziellen Barcelona-Test erlebten wir das erste große Kräftemessen aller an der Superbike-WM 2021 beteiligten Werke. Für Honda-Star Álvaro Bautista steht fest, dass es eine großartige Saison wird.

Es war Álvaro Bautista, der 2019 bei seinem Wechsel in die Superbike-WM am Stuhl von Serienweltmeister Jonathan Rea sägte. Der Spanier gewann mit der Ducati V4R die ersten elf Rennen in Serie, am Ende der Saison standen 16 Siege zu Buche – aber dennoch nur der Vize-Titel.

Im vergangenen Jahr gewann der Kawasaki-Pilot seinen sechsten Titel in Folge, mit Alex Lowes (Kawasaki), den Ducati-Piloten Scott Redding, Chaz Davies und Michael Rinaldi sowie den Yamaha-Stars Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark konnten aber so viele Piloten wie lange nicht mehr mindestens einen Superbike-Lauf für sich entscheiden.

Honda-Pilot Álvaro Bautista ist überzeugt, dass sich dieser Trend in der Superbike-WM 2021 fortsetzen wird.



«Ich glaube, in diesem Jahr wird es in der Superbike-WM sehr eng zugehen, sagt der Spanier im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Alle Hersteller legen sich mächtig ins Zeug und die Abstände werden immer geringer. Ich gehe davon aus, dass die Siege 2021 viel mehr umkämpft sein werden. Es wird nicht so sein wie in den vergangenen zwei Jahren, als im Grunde nur zwei Werke die Siege unter sich ausmachten.»